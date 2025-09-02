Više o VNTR

VentureMind AI Logotip

VentureMind AI Cijena(VNTR)

1 VNTR u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena VentureMind AI (VNTR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:02:35 (UTC+8)

VentureMind AI (VNTR) Informacije o cijeni (USD)

-5.13%

VentureMind AI (VNTR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00185. Tijekom protekla 24 sata, VNTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00185 i najviše cijene $ 0.00191, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VNTR je $ 0.04324866066980628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001456300329042982.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VNTR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -5.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VentureMind AI (VNTR)

Trenutačna tržišna kapitalizacija VentureMind AI je $ 801.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 195.57. Količina u optjecaju VNTR je 433.00M, s ukupnom količinom od 499996944. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 924.99K.

VentureMind AI (VNTR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VentureMind AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.00004-2.12%
60 dana$ -0.000626-25.29%
90 dana$ -0.001891-50.55%
VentureMind AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VNTR od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VentureMind AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00004 (-2.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VentureMind AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VNTR od $ -0.000626 (-25.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VentureMind AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001891 (-50.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VentureMind AI (VNTR)?

Pogledajte VentureMind AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

VentureMind AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VentureMind AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VNTR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VentureMind AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VentureMind AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VentureMind AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VentureMind AI (VNTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VentureMind AI (VNTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VentureMind AI.

Provjerite VentureMind AI predviđanje cijene sada!

VentureMind AI (VNTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VentureMind AI (VNTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VNTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VentureMind AI (VNTR)

Tražiš kako kupiti VentureMind AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VentureMind AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VNTR u lokalnim valutama

VentureMind AI Resurs

Za dublje razumijevanje VentureMind AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena VentureMind AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VentureMind AI

Koliko VentureMind AI (VNTR) vrijedi danas?
Cijena VNTR uživo u USD je 0.00185 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VNTR u USD?
Trenutačna cijena VNTR u USD je $ 0.00185. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VentureMind AI?
Tržišna kapitalizacija za VNTR je $ 801.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VNTR?
Količina u optjecaju za VNTR je 433.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VNTR?
VNTR je postigao ATH cijenu od 0.04324866066980628 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VNTR?
VNTR je vidio ATL cijenu od 0.001456300329042982 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VNTR?
24-satni obujam trgovanja za VNTR je $ 195.57 USD.
Hoće li VNTR još narasti ove godine?
VNTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VNTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
VentureMind AI (VNTR) Važna ažuriranja industrije

09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

