VentureMind AI (VNTR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00185. Tijekom protekla 24 sata, VNTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00185 i najviše cijene $ 0.00191, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VNTR je $ 0.04324866066980628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001456300329042982.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VNTR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -5.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu VentureMind AI (VNTR)
No.2211
$ 801.04K
$ 801.04K$ 801.04K
$ 195.57
$ 195.57$ 195.57
$ 924.99K
$ 924.99K$ 924.99K
433.00M
433.00M 433.00M
499,996,944
499,996,944 499,996,944
499,996,944
499,996,944 499,996,944
86.59%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija VentureMind AI je $ 801.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 195.57. Količina u optjecaju VNTR je 433.00M, s ukupnom količinom od 499996944. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 924.99K.
VentureMind AI (VNTR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena VentureMind AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.00004
-2.12%
60 dana
$ -0.000626
-25.29%
90 dana
$ -0.001891
-50.55%
VentureMind AI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VNTR od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
VentureMind AI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00004 (-2.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
VentureMind AI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VNTR od $ -0.000626 (-25.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
VentureMind AI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001891 (-50.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.
