VMPX (VMPX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VMPX (VMPX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

VMPX (VMPX) Informacije VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss. Službena web stranica: https://notsofast.xyz/ Istraživač blokova: https://ordinalswallet.com/brc20/VMPX

VMPX (VMPX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VMPX (VMPX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 108.62M $ 108.62M $ 108.62M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 557.57K $ 557.57K $ 557.57K Povijesni maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Povijesni minimum: $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 Trenutna cijena: $ 0.005133 $ 0.005133 $ 0.005133 Saznajte više o cijeni VMPX (VMPX)

VMPX (VMPX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VMPX (VMPX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VMPX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VMPX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VMPX tokena, istražite VMPX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VMPX Jeste li zainteresirani za dodavanje VMPX (VMPX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VMPX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

VMPX (VMPX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VMPX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VMPX povijest cijena odmah!

VMPX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VMPX? Naša VMPX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VMPX predviđanje cijene tokena odmah!

