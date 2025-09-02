Što je VMPX (VMPX)

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

VMPX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti VMPX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o VMPX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VMPX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VMPX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VMPX (VMPX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VMPX (VMPX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VMPX.

Provjerite VMPX predviđanje cijene sada!

VMPX (VMPX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VMPX (VMPX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VMPX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VMPX (VMPX)

Tražiš kako kupiti VMPX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VMPX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VMPX u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

VMPX Resurs

Za dublje razumijevanje VMPX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VMPX Koliko VMPX (VMPX) vrijedi danas? Cijena VMPX uživo u USD je 0.007046 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena VMPX u USD? $ 0.007046 . Provjerite Trenutačna cijena VMPX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija VMPX? Tržišna kapitalizacija za VMPX je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za VMPX? Količina u optjecaju za VMPX je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VMPX? VMPX je postigao ATH cijenu od 0.38429498331856643 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VMPX? VMPX je vidio ATL cijenu od 0.003001929432964828 USD . Koliki je obujam trgovanja za VMPX? 24-satni obujam trgovanja za VMPX je $ 56.89K USD . Hoće li VMPX još narasti ove godine? VMPX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VMPX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

