LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Informacije The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace. Službena web stranica: https://www.lh-s.org/ Bijela knjiga: https://docsend.com/v/7hd3n/lhwp Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9RUup1LmD5PBsnd23JmTy39wSwALB7JF7xMfUJP8K7je Kupi VIVI odmah!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LEGENDARY HUMANITY (VIVI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Povijesni maksimum: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.009999 $ 0.009999 $ 0.009999 Saznajte više o cijeni LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LEGENDARY HUMANITY (VIVI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VIVI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VIVI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VIVI tokena, istražite VIVI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VIVI Jeste li zainteresirani za dodavanje LEGENDARY HUMANITY (VIVI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VIVI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VIVI na MEXC-u odmah!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VIVI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VIVI povijest cijena odmah!

VIVI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VIVI? Naša VIVI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VIVI predviđanje cijene tokena odmah!

