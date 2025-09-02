Više o VIVI

LEGENDARY HUMANITY Logotip

LEGENDARY HUMANITY Cijena(VIVI)

1 VIVI u USD cijena uživo:

$0.009907
$0.009907
-0.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena LEGENDARY HUMANITY (VIVI)
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00991. Tijekom protekla 24 sata, VIVItrgovalo je između najniže cijene $ 0.009419 i najviše cijene $ 0.010088, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIVI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIVI se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i +12.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija LEGENDARY HUMANITY je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.11K. Količina u optjecaju VIVI je --, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.82M.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena LEGENDARY HUMANITY za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00005279-0.53%
30 dana$ +0.000695+7.54%
60 dana$ -0.012372-55.53%
90 dana$ -0.005056-33.79%
LEGENDARY HUMANITY promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VIVI od $ -0.00005279 (-0.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

LEGENDARY HUMANITY 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000695 (+7.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

LEGENDARY HUMANITY 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VIVI od $ -0.012372 (-55.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

LEGENDARY HUMANITY 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005056 (-33.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LEGENDARY HUMANITY (VIVI)?

Pogledajte LEGENDARY HUMANITY stranicu Povijest cijena sada.

Što je LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

LEGENDARY HUMANITY dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LEGENDARY HUMANITY ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VIVI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o LEGENDARY HUMANITY na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LEGENDARY HUMANITY učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

LEGENDARY HUMANITY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LEGENDARY HUMANITY (VIVI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LEGENDARY HUMANITY (VIVI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LEGENDARY HUMANITY.

Provjerite LEGENDARY HUMANITY predviđanje cijene sada!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LEGENDARY HUMANITY (VIVI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIVI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

Tražiš kako kupiti LEGENDARY HUMANITY? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti LEGENDARY HUMANITY na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VIVI u lokalnim valutama

LEGENDARY HUMANITY Resurs

Za dublje razumijevanje LEGENDARY HUMANITY, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena LEGENDARY HUMANITY web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LEGENDARY HUMANITY

Koliko LEGENDARY HUMANITY (VIVI) vrijedi danas?
Cijena VIVI uživo u USD je 0.00991 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIVI u USD?
Trenutačna cijena VIVI u USD je $ 0.00991. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LEGENDARY HUMANITY?
Tržišna kapitalizacija za VIVI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIVI?
Količina u optjecaju za VIVI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIVI?
VIVI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIVI?
VIVI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIVI?
24-satni obujam trgovanja za VIVI je $ 57.11K USD.
Hoće li VIVI još narasti ove godine?
VIVI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIVI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

