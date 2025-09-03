Što je VitaWatch (VITA)

VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it’s your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3.

Osim toga, možeš:

- Provjeriti VITA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o VitaWatch na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VitaWatch učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VitaWatch Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VitaWatch (VITA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VitaWatch (VITA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VitaWatch.

VitaWatch (VITA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VitaWatch (VITA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VITA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VitaWatch (VITA)

VITA u lokalnim valutama

VitaWatch Resurs

Za dublje razumijevanje VitaWatch, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VitaWatch Koliko VitaWatch (VITA) vrijedi danas? Cijena VITA uživo u USD je 0.0000000035 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena VITA u USD? $ 0.0000000035 . Provjerite Trenutačna cijena VITA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija VitaWatch? Tržišna kapitalizacija za VITA je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za VITA? Količina u optjecaju za VITA je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VITA? VITA je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VITA? VITA je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za VITA? 24-satni obujam trgovanja za VITA je $ 632.32 USD . Hoće li VITA još narasti ove godine? VITA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VITA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

VitaWatch (VITA) Važna ažuriranja industrije

