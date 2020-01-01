VisionGame (VISION) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VisionGame (VISION), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VisionGame (VISION) Informacije VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. Službena web stranica: https://visiongame.io/ Bijela knjiga: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434 Kupi VISION odmah!

VisionGame (VISION) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VisionGame (VISION), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 153.31K $ 153.31K $ 153.31K Ukupna količina: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Količina u optjecaju: $ 605.00M $ 605.00M $ 605.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 253.40K $ 253.40K $ 253.40K Povijesni maksimum: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Povijesni minimum: $ 0.000231874784994097 $ 0.000231874784994097 $ 0.000231874784994097 Trenutna cijena: $ 0.0002534 $ 0.0002534 $ 0.0002534 Saznajte više o cijeni VisionGame (VISION)

VisionGame (VISION) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VisionGame (VISION) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VISION tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VISION tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VISION tokena, istražite VISION cijenu tokena uživo!

