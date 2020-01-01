VisionGame (VISION) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u VisionGame (VISION), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

VisionGame (VISION) Informacije

VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market.

Službena web stranica:
https://visiongame.io/
Bijela knjiga:
https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434

VisionGame (VISION) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VisionGame (VISION), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 153.31K
Ukupna količina:
$ 950.00M
Količina u optjecaju:
$ 605.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 253.40K
Povijesni maksimum:
$ 0.01
Povijesni minimum:
$ 0.000231874784994097
Trenutna cijena:
$ 0.0002534
VisionGame (VISION) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike VisionGame (VISION) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VISION tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VISION tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VISION tokena, istražite VISION cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VISION

Jeste li zainteresirani za dodavanje VisionGame (VISION) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VISION, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

VisionGame (VISION) Povijest cijena

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.