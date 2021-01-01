Vita Inu (VINU) Tokenomika

Vita Inu (VINU) Informacije

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Službena web stranica:
https://vitainu.org
Bijela knjiga:
https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa

Vita Inu (VINU) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vita Inu (VINU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 13.63M
$ 13.63M$ 13.63M
Ukupna količina:
$ 899.60T
$ 899.60T$ 899.60T
Količina u optjecaju:
$ 899.60T
$ 899.60T$ 899.60T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 13.63M
$ 13.63M$ 13.63M
Povijesni maksimum:
$ 0.000000078038
$ 0.000000078038$ 0.000000078038
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00000001515
$ 0.00000001515$ 0.00000001515

Vita Inu (VINU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Vita Inu (VINU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VINU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VINU tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VINU tokena, istražite VINU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VINU

Jeste li zainteresirani za dodavanje Vita Inu (VINU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VINU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Vita Inu (VINU) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena VINU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VINU Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VINU? Naša VINU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.