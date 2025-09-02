Više o VINU

Vita Inu Logotip

Vita Inu Cijena(VINU)

1 VINU u USD cijena uživo:

$0.000000015332
+2.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Vita Inu (VINU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:15:24 (UTC+8)

Vita Inu (VINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000001379
24-satna najniža cijena
$ 0.0000000172
24-satna najviša cijena

$ 0.00000001379
$ 0.0000000172
$ 0.000000076012254018
$ 0
-0.05%

+2.34%

+0.70%

+0.70%

Vita Inu (VINU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000015332. Tijekom protekla 24 sata, VINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000001379 i najviše cijene $ 0.0000000172, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VINU je $ 0.000000076012254018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VINU se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +2.34% u posljednjih 24 sata i +0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vita Inu (VINU)

No.1034

$ 13.79M
$ 114.59K
$ 13.79M
899.60T
899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2
100.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vita Inu je $ 13.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 114.59K. Količina u optjecaju VINU je 899.60T, s ukupnom količinom od 899597342616479.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.79M.

Vita Inu (VINU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Vita Inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000000035057+2.34%
30 dana$ +0.000000001648+12.04%
60 dana$ +0.000000000032+0.20%
90 dana$ -0.000000006505-29.79%
Vita Inu promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VINU od $ +0.00000000035057 (+2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Vita Inu 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000001648 (+12.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Vita Inu 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VINU od $ +0.000000000032 (+0.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Vita Inu 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000006505 (-29.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vita Inu (VINU)?

Pogledajte Vita Inu stranicu Povijest cijena sada.

Što je Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vita Inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VINU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Vita Inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vita Inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Vita Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vita Inu (VINU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vita Inu (VINU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vita Inu.

Provjerite Vita Inu predviđanje cijene sada!

Vita Inu (VINU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vita Inu (VINU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VINU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Vita Inu (VINU)

Tražiš kako kupiti Vita Inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vita Inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VINU u lokalnim valutama

1 Vita Inu(VINU) u VND
0.00040346158
1 Vita Inu(VINU) u AUD
A$0.00000002330464
1 Vita Inu(VINU) u GBP
0.00000001119236
1 Vita Inu(VINU) u EUR
0.0000000130322
1 Vita Inu(VINU) u USD
$0.000000015332
1 Vita Inu(VINU) u MYR
RM0.00000006470104
1 Vita Inu(VINU) u TRY
0.00000063075848
1 Vita Inu(VINU) u JPY
¥0.000002253804
1 Vita Inu(VINU) u ARS
ARS$0.00002111845012
1 Vita Inu(VINU) u RUB
0.00000123529924
1 Vita Inu(VINU) u INR
0.000001349216
1 Vita Inu(VINU) u IDR
Rp0.00025134422208
1 Vita Inu(VINU) u KRW
0.000021353643
1 Vita Inu(VINU) u PHP
0.00000087591716
1 Vita Inu(VINU) u EGP
￡E.0.00000074406196
1 Vita Inu(VINU) u BRL
R$0.00000008325276
1 Vita Inu(VINU) u CAD
C$0.00000002100484
1 Vita Inu(VINU) u BDT
0.00000186329796
1 Vita Inu(VINU) u NGN
0.00002347927148
1 Vita Inu(VINU) u COP
$0.00006157423192
1 Vita Inu(VINU) u ZAR
R.0.00000026999652
1 Vita Inu(VINU) u UAH
0.00000063428484
1 Vita Inu(VINU) u VES
Bs0.000002238472
1 Vita Inu(VINU) u CLP
$0.00001487204
1 Vita Inu(VINU) u PKR
Rs0.00000434447552
1 Vita Inu(VINU) u KZT
0.00000825183572
1 Vita Inu(VINU) u THB
฿0.00000049537692
1 Vita Inu(VINU) u TWD
NT$0.00000046961916
1 Vita Inu(VINU) u AED
د.إ0.00000005626844
1 Vita Inu(VINU) u CHF
Fr0.0000000122656
1 Vita Inu(VINU) u HKD
HK$0.00000011943628
1 Vita Inu(VINU) u AMD
֏0.00000586081032
1 Vita Inu(VINU) u MAD
.د.م0.00000013768136
1 Vita Inu(VINU) u MXN
$0.0000002859418
1 Vita Inu(VINU) u SAR
ريال0.000000057495
1 Vita Inu(VINU) u PLN
0.00000005565516
1 Vita Inu(VINU) u RON
лв0.00000006638756
1 Vita Inu(VINU) u SEK
kr0.00000014381416
1 Vita Inu(VINU) u BGN
лв0.00000002560444
1 Vita Inu(VINU) u HUF
Ft0.00000517271016
1 Vita Inu(VINU) u CZK
0.0000003196722
1 Vita Inu(VINU) u KWD
د.ك0.00000000467626
1 Vita Inu(VINU) u ILS
0.0000000513622
1 Vita Inu(VINU) u AOA
Kz0.00001397619124
1 Vita Inu(VINU) u BHD
.د.ب0.000000005764832
1 Vita Inu(VINU) u BMD
$0.000000015332
1 Vita Inu(VINU) u DKK
kr0.00000009766484
1 Vita Inu(VINU) u HNL
L0.00000040108512
1 Vita Inu(VINU) u MUR
0.0000007022056
1 Vita Inu(VINU) u NAD
$0.00000026922992
1 Vita Inu(VINU) u NOK
kr0.00000015316668
1 Vita Inu(VINU) u NZD
$0.00000002591108
1 Vita Inu(VINU) u PAB
B/.0.000000015332
1 Vita Inu(VINU) u PGK
K0.00000006485436
1 Vita Inu(VINU) u QAR
ر.ق0.00000005580848
1 Vita Inu(VINU) u RSD
дин.0.0000015339666

Vita Inu Resurs

Za dublje razumijevanje Vita Inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Vita Inu web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vita Inu

Koliko Vita Inu (VINU) vrijedi danas?
Cijena VINU uživo u USD je 0.000000015332 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VINU u USD?
Trenutačna cijena VINU u USD je $ 0.000000015332. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vita Inu?
Tržišna kapitalizacija za VINU je $ 13.79M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VINU?
Količina u optjecaju za VINU je 899.60T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VINU?
VINU je postigao ATH cijenu od 0.000000076012254018 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VINU?
VINU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VINU?
24-satni obujam trgovanja za VINU je $ 114.59K USD.
Hoće li VINU još narasti ove godine?
VINU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VINU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vita Inu (VINU) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.000000015332
