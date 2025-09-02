Vita Inu (VINU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000015332. Tijekom protekla 24 sata, VINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000001379 i najviše cijene $ 0.0000000172, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VINU je $ 0.000000076012254018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VINU se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +2.34% u posljednjih 24 sata i +0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Vita Inu (VINU)
No.1034
$ 13.79M
$ 13.79M$ 13.79M
$ 114.59K
$ 114.59K$ 114.59K
$ 13.79M
$ 13.79M$ 13.79M
899.60T
899.60T 899.60T
899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2
100.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Vita Inu je $ 13.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 114.59K. Količina u optjecaju VINU je 899.60T, s ukupnom količinom od 899597342616479.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.79M.
Vita Inu (VINU) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Vita Inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00000000035057
+2.34%
30 dana
$ +0.000000001648
+12.04%
60 dana
$ +0.000000000032
+0.20%
90 dana
$ -0.000000006505
-29.79%
Vita Inu promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VINU od $ +0.00000000035057 (+2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Vita Inu 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000001648 (+12.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Vita Inu 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VINU od $ +0.000000000032 (+0.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Vita Inu 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000006505 (-29.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vita Inu (VINU)?
Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.
Vita Inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vita Inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti VINU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Vita Inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vita Inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Vita Inu Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Vita Inu (VINU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vita Inu (VINU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vita Inu.
Razumijevanje tokenomike Vita Inu (VINU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VINU opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Vita Inu (VINU)
Tražiš kako kupiti Vita Inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vita Inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.