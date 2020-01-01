VIDT DAO (VIDT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VIDT DAO (VIDT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VIDT DAO (VIDT) Informacije VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents. Službena web stranica: https://vidt-dao.com Bijela knjiga: https://www.vidt-dao.com/vidt-token Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875 Kupi VIDT odmah!

VIDT DAO (VIDT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VIDT DAO (VIDT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.36K $ 57.36K $ 57.36K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 879.77M $ 879.77M $ 879.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.20K $ 65.20K $ 65.20K Povijesni maksimum: $ 0.05612 $ 0.05612 $ 0.05612 Povijesni minimum: $ 0.000113824953485853 $ 0.000113824953485853 $ 0.000113824953485853 Trenutna cijena: $ 0.0000652 $ 0.0000652 $ 0.0000652 Saznajte više o cijeni VIDT DAO (VIDT)

VIDT DAO (VIDT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VIDT DAO (VIDT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VIDT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VIDT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VIDT tokena, istražite VIDT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VIDT Jeste li zainteresirani za dodavanje VIDT DAO (VIDT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VIDT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VIDT na MEXC-u odmah!

VIDT DAO (VIDT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VIDT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VIDT povijest cijena odmah!

VIDT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VIDT? Naša VIDT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VIDT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!