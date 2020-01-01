VIDT DAO (VIDT) Tokenomika

VIDT DAO (VIDT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u VIDT DAO (VIDT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

VIDT DAO (VIDT) Informacije

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

Službena web stranica:
https://vidt-dao.com
Bijela knjiga:
https://www.vidt-dao.com/vidt-token
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875

VIDT DAO (VIDT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VIDT DAO (VIDT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 57.36K
$ 57.36K$ 57.36K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 879.77M
$ 879.77M$ 879.77M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 65.20K
$ 65.20K$ 65.20K
Povijesni maksimum:
$ 0.05612
$ 0.05612$ 0.05612
Povijesni minimum:
$ 0.000113824953485853
$ 0.000113824953485853$ 0.000113824953485853
Trenutna cijena:
$ 0.0000652
$ 0.0000652$ 0.0000652

VIDT DAO (VIDT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike VIDT DAO (VIDT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VIDT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VIDT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VIDT tokena, istražite VIDT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VIDT

Jeste li zainteresirani za dodavanje VIDT DAO (VIDT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VIDT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

VIDT DAO (VIDT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena VIDT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VIDT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VIDT? Naša VIDT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.