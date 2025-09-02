Više o VIDT

VIDT Informacije o cijeni

VIDT Bijela knjiga

VIDT Službena web stranica

VIDT Tokenomija

VIDT Prognoza cijena

VIDT Povijest

Vodič za kupnju VIDT

Konverter VIDT u fiducijarnu valutu

VIDT Spot trgovanje

VIDT USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

VIDT DAO Logotip

VIDT DAO Cijena(VIDT)

1 VIDT u USD cijena uživo:

$0.0001188
$0.0001188$0.0001188
-9.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena VIDT DAO (VIDT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:02:14 (UTC+8)

VIDT DAO (VIDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001107
$ 0.0001107$ 0.0001107
24-satna najniža cijena
$ 0.0001706
$ 0.0001706$ 0.0001706
24-satna najviša cijena

$ 0.0001107
$ 0.0001107$ 0.0001107

$ 0.0001706
$ 0.0001706$ 0.0001706

$ 0.07410634862236275
$ 0.07410634862236275$ 0.07410634862236275

$ 0.000144913466913453
$ 0.000144913466913453$ 0.000144913466913453

+0.33%

-9.45%

+1.45%

+1.45%

VIDT DAO (VIDT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001189. Tijekom protekla 24 sata, VIDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001107 i najviše cijene $ 0.0001706, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIDT je $ 0.07410634862236275, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000144913466913453.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIDT se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -9.45% u posljednjih 24 sata i +1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VIDT DAO (VIDT)

No.2647

$ 104.60K
$ 104.60K$ 104.60K

$ 57.89K
$ 57.89K$ 57.89K

$ 118.90K
$ 118.90K$ 118.90K

879.77M
879.77M 879.77M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

87.97%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIDT DAO je $ 104.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.89K. Količina u optjecaju VIDT je 879.77M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 118.90K.

VIDT DAO (VIDT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VIDT DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000012398-9.45%
30 dana$ -0.000366-75.48%
60 dana$ -0.0004634-79.59%
90 dana$ -0.0007339-86.06%
VIDT DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VIDT od $ -0.000012398 (-9.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VIDT DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000366 (-75.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VIDT DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VIDT od $ -0.0004634 (-79.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VIDT DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0007339 (-86.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VIDT DAO (VIDT)?

Pogledajte VIDT DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je VIDT DAO (VIDT)

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

VIDT DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VIDT DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VIDT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VIDT DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VIDT DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VIDT DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VIDT DAO (VIDT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VIDT DAO (VIDT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VIDT DAO.

Provjerite VIDT DAO predviđanje cijene sada!

VIDT DAO (VIDT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VIDT DAO (VIDT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIDT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VIDT DAO (VIDT)

Tražiš kako kupiti VIDT DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VIDT DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VIDT u lokalnim valutama

1 VIDT DAO(VIDT) u VND
3.1288535
1 VIDT DAO(VIDT) u AUD
A$0.000180728
1 VIDT DAO(VIDT) u GBP
0.000086797
1 VIDT DAO(VIDT) u EUR
0.000101065
1 VIDT DAO(VIDT) u USD
$0.0001189
1 VIDT DAO(VIDT) u MYR
RM0.000501758
1 VIDT DAO(VIDT) u TRY
0.004891546
1 VIDT DAO(VIDT) u JPY
¥0.0174783
1 VIDT DAO(VIDT) u ARS
ARS$0.163774049
1 VIDT DAO(VIDT) u RUB
0.009579773
1 VIDT DAO(VIDT) u INR
0.0104632
1 VIDT DAO(VIDT) u IDR
Rp1.949180016
1 VIDT DAO(VIDT) u KRW
0.16582983
1 VIDT DAO(VIDT) u PHP
0.006791568
1 VIDT DAO(VIDT) u EGP
￡E.0.005770217
1 VIDT DAO(VIDT) u BRL
R$0.000646816
1 VIDT DAO(VIDT) u CAD
C$0.000162893
1 VIDT DAO(VIDT) u BDT
0.014449917
1 VIDT DAO(VIDT) u NGN
0.182082271
1 VIDT DAO(VIDT) u COP
$0.477509534
1 VIDT DAO(VIDT) u ZAR
R.0.002093829
1 VIDT DAO(VIDT) u UAH
0.004918893
1 VIDT DAO(VIDT) u VES
Bs0.0173594
1 VIDT DAO(VIDT) u CLP
$0.115333
1 VIDT DAO(VIDT) u PKR
Rs0.033691504
1 VIDT DAO(VIDT) u KZT
0.063993169
1 VIDT DAO(VIDT) u THB
฿0.00384047
1 VIDT DAO(VIDT) u TWD
NT$0.003641907
1 VIDT DAO(VIDT) u AED
د.إ0.000436363
1 VIDT DAO(VIDT) u CHF
Fr0.00009512
1 VIDT DAO(VIDT) u HKD
HK$0.000926231
1 VIDT DAO(VIDT) u AMD
֏0.045450714
1 VIDT DAO(VIDT) u MAD
.د.م0.001067722
1 VIDT DAO(VIDT) u MXN
$0.002217485
1 VIDT DAO(VIDT) u SAR
ريال0.000445875
1 VIDT DAO(VIDT) u PLN
0.000431607
1 VIDT DAO(VIDT) u RON
лв0.000514837
1 VIDT DAO(VIDT) u SEK
kr0.001116471
1 VIDT DAO(VIDT) u BGN
лв0.000198563
1 VIDT DAO(VIDT) u HUF
Ft0.040114482
1 VIDT DAO(VIDT) u CZK
0.002479065
1 VIDT DAO(VIDT) u KWD
د.ك0.0000362645
1 VIDT DAO(VIDT) u ILS
0.000398315
1 VIDT DAO(VIDT) u AOA
Kz0.108385673
1 VIDT DAO(VIDT) u BHD
.د.ب0.0000447064
1 VIDT DAO(VIDT) u BMD
$0.0001189
1 VIDT DAO(VIDT) u DKK
kr0.000757393
1 VIDT DAO(VIDT) u HNL
L0.003110424
1 VIDT DAO(VIDT) u MUR
0.00544562
1 VIDT DAO(VIDT) u NAD
$0.002087884
1 VIDT DAO(VIDT) u NOK
kr0.001187811
1 VIDT DAO(VIDT) u NZD
$0.000200941
1 VIDT DAO(VIDT) u PAB
B/.0.0001189
1 VIDT DAO(VIDT) u PGK
K0.000502947
1 VIDT DAO(VIDT) u QAR
ر.ق0.000432796
1 VIDT DAO(VIDT) u RSD
дин.0.011897134

VIDT DAO Resurs

Za dublje razumijevanje VIDT DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena VIDT DAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VIDT DAO

Koliko VIDT DAO (VIDT) vrijedi danas?
Cijena VIDT uživo u USD je 0.0001189 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIDT u USD?
Trenutačna cijena VIDT u USD je $ 0.0001189. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VIDT DAO?
Tržišna kapitalizacija za VIDT je $ 104.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIDT?
Količina u optjecaju za VIDT je 879.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIDT?
VIDT je postigao ATH cijenu od 0.07410634862236275 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIDT?
VIDT je vidio ATL cijenu od 0.000144913466913453 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIDT?
24-satni obujam trgovanja za VIDT je $ 57.89K USD.
Hoće li VIDT još narasti ove godine?
VIDT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIDT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:02:14 (UTC+8)

VIDT DAO (VIDT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

VIDT u USD kalkulator

Iznos

VIDT
VIDT
USD
USD

1 VIDT = 0.0001189 USD

Trgujte VIDT

VIDTUSDC
$0.0001193
$0.0001193$0.0001193
-9.07%
VIDTUSDT
$0.0001188
$0.0001188$0.0001188
-9.37%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine