Vice (VICE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Vice (VICE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Vice (VICE) Informacije

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

Službena web stranica:
https://www.vicetoken.io/
Bijela knjiga:
https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c

Vice (VICE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vice (VICE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 18.05M
$ 18.05M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 991.76M
$ 991.76M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 18.20M
$ 18.20M
Povijesni maksimum:
$ 0.16372
$ 0.16372
Povijesni minimum:
$ 0.006615434681747624
$ 0.006615434681747624
Trenutna cijena:
$ 0.0182
$ 0.0182

Vice (VICE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Vice (VICE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VICE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VICE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VICE tokena, istražite VICE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VICE

Jeste li zainteresirani za dodavanje Vice (VICE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VICE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Vice (VICE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena VICE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VICE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VICE? Naša VICE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

