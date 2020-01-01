Vice (VICE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vice (VICE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vice (VICE) Informacije VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential. Službena web stranica: https://www.vicetoken.io/ Bijela knjiga: https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c Kupi VICE odmah!

Vice (VICE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vice (VICE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.05M $ 18.05M $ 18.05M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 991.76M $ 991.76M $ 991.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.20M $ 18.20M $ 18.20M Povijesni maksimum: $ 0.16372 $ 0.16372 $ 0.16372 Povijesni minimum: $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 Trenutna cijena: $ 0.0182 $ 0.0182 $ 0.0182 Saznajte više o cijeni Vice (VICE)

Vice (VICE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vice (VICE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VICE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VICE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VICE tokena, istražite VICE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VICE Jeste li zainteresirani za dodavanje Vice (VICE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VICE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VICE na MEXC-u odmah!

Vice (VICE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VICE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VICE povijest cijena odmah!

VICE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VICE? Naša VICE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VICE predviđanje cijene tokena odmah!

