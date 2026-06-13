Vibe Cijena danas

Trenutačna cijena Vibe (VIBE) danas je $ 0.00000917, s promjenom od 0.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIBE u USD je $ 0.00000917 po VIBE.

Vibe trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,080.25, s količinom u optjecaju od 990.75M VIBE. Tijekom posljednja 24 sata, VIBE trgovao je između $ 0.00000907 (niska) i $ 0.00000917 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00201829, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000748.

U kratkoročnim performansama, VIBE se kretao +0.53% u posljednjem satu i +17.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.09.

Informacije o tržištu Vibe (VIBE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Obujam (24 sata) $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Količina u optjecaju 990.75M 990.75M 990.75M Ukupna količina 990,748,861.530027 990,748,861.530027 990,748,861.530027

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vibe je $ 9.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.09. Količina u optjecaju VIBE je 990.75M, s ukupnom količinom od 990748861.530027. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.08K.