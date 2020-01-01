Octavia (VIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Octavia (VIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Octavia (VIA) Informacije Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer. Službena web stranica: https://octavia.one Bijela knjiga: https://octavia.one/octaviapitchdeck.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0x21ac3bB914f90A2Bb1a16088E673a9fdDa641434 Kupi VIA odmah!

Octavia (VIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Octavia (VIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 98.06M $ 98.06M $ 98.06M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Povijesni maksimum: $ 2.8739 $ 2.8739 $ 2.8739 Povijesni minimum: $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 Trenutna cijena: $ 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0143 Saznajte više o cijeni Octavia (VIA)

Octavia (VIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Octavia (VIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VIA tokena, istražite VIA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VIA Jeste li zainteresirani za dodavanje Octavia (VIA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VIA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VIA na MEXC-u odmah!

Octavia (VIA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VIA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VIA povijest cijena odmah!

VIA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VIA? Naša VIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VIA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!