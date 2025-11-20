VFY Cijena danas

Trenutačna cijena VFY (VFY) danas je $ 0.0421, s promjenom od 6.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VFY u USD je $ 0.0421 po VFY.

VFY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- VFY. Tijekom posljednja 24 sata, VFY trgovao je između $ 0.03741 (niska) i $ 0.04236 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, VFY se kretao +2.48% u posljednjem satu i -10.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 101.86K.

Informacije o tržištu VFY (VFY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 101.86K$ 101.86K $ 101.86K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.10M$ 42.10M $ 42.10M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ZKVERIFY

Trenutačna tržišna kapitalizacija VFY je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 101.86K. Količina u optjecaju VFY je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.10M.