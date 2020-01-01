Veloce (VEXT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Veloce (VEXT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Veloce (VEXT) Informacije Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Službena web stranica: https://www.velocemediagroup.com/vext Bijela knjiga: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Kupi VEXT odmah!

Veloce (VEXT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Veloce (VEXT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 458.51K $ 458.51K $ 458.51K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 635.40K $ 635.40K $ 635.40K Povijesni maksimum: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 Povijesni minimum: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 Trenutna cijena: $ 0.002118 $ 0.002118 $ 0.002118 Saznajte više o cijeni Veloce (VEXT)

Veloce (VEXT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Veloce (VEXT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VEXT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VEXT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VEXT tokena, istražite VEXT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VEXT Jeste li zainteresirani za dodavanje Veloce (VEXT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VEXT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VEXT na MEXC-u odmah!

Veloce (VEXT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VEXT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VEXT povijest cijena odmah!

VEXT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VEXT? Naša VEXT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VEXT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!