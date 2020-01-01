VeChain (VET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VeChain (VET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VeChain (VET) Informacije Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding. Službena web stranica: https://www.vechain.org/ Bijela knjiga: https://docs.vechain.org Istraživač blokova: https://vechainstats.com Kupi VET odmah!

VeChain (VET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VeChain (VET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Ukupna količina: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B Količina u optjecaju: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Povijesni maksimum: $ 0.279457 $ 0.279457 $ 0.279457 Povijesni minimum: $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 Trenutna cijena: $ 0.0232 $ 0.0232 $ 0.0232 Saznajte više o cijeni VeChain (VET)

VeChain (VET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VeChain (VET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VET tokena, istražite VET cijenu tokena uživo!

VeChain (VET) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VET pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VET povijest cijena odmah!

VET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VET? Naša VET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VET predviđanje cijene tokena odmah!

