VeChain (VET) Tokenomika

VeChain (VET) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u VeChain (VET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

VeChain (VET) Informacije

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

Službena web stranica:
https://www.vechain.org/
Bijela knjiga:
https://docs.vechain.org
Istraživač blokova:
https://vechainstats.com

VeChain (VET) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VeChain (VET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.99B
$ 1.99B$ 1.99B
Ukupna količina:
$ 85.99B
$ 85.99B$ 85.99B
Količina u optjecaju:
$ 85.99B
$ 85.99B$ 85.99B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B
Povijesni maksimum:
$ 0.279457
$ 0.279457$ 0.279457
Povijesni minimum:
$ 0.00167765732958
$ 0.00167765732958$ 0.00167765732958
Trenutna cijena:
$ 0.0232
$ 0.0232$ 0.0232

VeChain (VET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike VeChain (VET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VET tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VET tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VET tokena, istražite VET cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VET

Jeste li zainteresirani za dodavanje VeChain (VET) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VET, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

VeChain (VET) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena VET pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VET Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VET? Naša VET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.