VeChain (VET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0234. Tijekom protekla 24 sata, VETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02303 i najviše cijene $ 0.02468, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VET je $ 0.27821609, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00167765732958.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VET se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -1.26% u posljednjih 24 sata i -2.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu VeChain (VET)
No.47
$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B
$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M
$ 2.03B
$ 2.03B$ 2.03B
85.99B
85.99B 85.99B
86,712,634,466
86,712,634,466 86,712,634,466
85,985,041,177
85,985,041,177 85,985,041,177
99.16%
0.05%
VET
Trenutačna tržišna kapitalizacija VeChain je $ 2.01B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.82M. Količina u optjecaju VET je 85.99B, s ukupnom količinom od 85985041177. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.03B.
VeChain (VET) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena VeChain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0002986
-1.26%
30 dana
$ +0.00105
+4.69%
60 dana
$ +0.00164
+7.53%
90 dana
$ -0.00146
-5.88%
VeChain promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VET od $ -0.0002986 (-1.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
VeChain 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00105 (+4.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
VeChain 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VET od $ +0.00164 (+7.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
VeChain 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00146 (-5.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VeChain (VET)?
Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.
VeChain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VeChain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti VET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o VeChain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VeChain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
VeChain Predviđanje cijene (USD)
Koliko će VeChain (VET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VeChain (VET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VeChain.
Razumijevanje tokenomike VeChain (VET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VET opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti VeChain (VET)
Tražiš kako kupiti VeChain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VeChain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.