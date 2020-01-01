Verse (VERSE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Verse (VERSE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Verse (VERSE) Informacije

Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification.

Službena web stranica:
https://verse.bitcoin.com
Bijela knjiga:
https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18

Verse (VERSE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Verse (VERSE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.86M
Ukupna količina:
$ 196.44B
Količina u optjecaju:
$ 42.84B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 14.04M
Povijesni maksimum:
$ 0.00020072
Povijesni minimum:
$ 0.000000321952190022
Trenutna cijena:
$ 0.00006686
Verse (VERSE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Verse (VERSE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VERSE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VERSE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VERSE tokena, istražite VERSE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VERSE

Jeste li zainteresirani za dodavanje Verse (VERSE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VERSE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Verse (VERSE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena VERSE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VERSE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VERSE? Naša VERSE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.