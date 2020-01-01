Verse (VERSE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Verse (VERSE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Verse (VERSE) Informacije Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification. Službena web stranica: https://verse.bitcoin.com Bijela knjiga: https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18 Kupi VERSE odmah!

Verse (VERSE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Verse (VERSE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Ukupna količina: $ 196.44B $ 196.44B $ 196.44B Količina u optjecaju: $ 42.84B $ 42.84B $ 42.84B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.04M $ 14.04M $ 14.04M Povijesni maksimum: $ 0.00020072 $ 0.00020072 $ 0.00020072 Povijesni minimum: $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 Trenutna cijena: $ 0.00006686 $ 0.00006686 $ 0.00006686 Saznajte više o cijeni Verse (VERSE)

Verse (VERSE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Verse (VERSE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VERSE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VERSE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VERSE tokena, istražite VERSE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VERSE Jeste li zainteresirani za dodavanje Verse (VERSE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VERSE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VERSE na MEXC-u odmah!

Verse (VERSE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VERSE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VERSE povijest cijena odmah!

VERSE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VERSE? Naša VERSE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VERSE predviđanje cijene tokena odmah!

