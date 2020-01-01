VENOM (VENOM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VENOM (VENOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VENOM (VENOM) Informacije Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Službena web stranica: https://venom.foundation Bijela knjiga: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://venomscan.com/ Kupi VENOM odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 153.95M
Ukupna količina: $ 7.31B
Količina u optjecaju: $ 988.92M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.25B
Povijesni maksimum: $ 0.9
Povijesni minimum: $ 0.034636160326987464
Trenutna cijena: $ 0.15567

VENOM (VENOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VENOM (VENOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VENOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VENOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VENOM tokena, istražite VENOM cijenu tokena uživo!

VENOM (VENOM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VENOM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VENOM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VENOM? Naša VENOM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

