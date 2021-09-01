VEMP (VEMP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VEMP (VEMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VEMP (VEMP) Informacije vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Službena web stranica: https://vemp.xyz Bijela knjiga: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Kupi VEMP odmah!

VEMP (VEMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VEMP (VEMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 300.51K $ 300.51K $ 300.51K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 392.93M $ 392.93M $ 392.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 382.40K $ 382.40K $ 382.40K Povijesni maksimum: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Povijesni minimum: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 Trenutna cijena: $ 0.0007648 $ 0.0007648 $ 0.0007648 Saznajte više o cijeni VEMP (VEMP)

VEMP (VEMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VEMP (VEMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VEMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VEMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VEMP tokena, istražite VEMP cijenu tokena uživo!

