VEMP Cijena(VEMP)

1 VEMP u USD cijena uživo:

$0.000764
-0.07%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena VEMP (VEMP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:01:36 (UTC+8)

VEMP (VEMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0007626
24-satna najniža cijena
$ 0.0007747
24-satna najviša cijena

$ 0.0007626
$ 0.0007747
$ 0.6579584978828696
$ 0.000507096748872242
0.00%

-0.06%

-1.45%

-1.45%

VEMP (VEMP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000764. Tijekom protekla 24 sata, VEMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0007626 i najviše cijene $ 0.0007747, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VEMP je $ 0.6579584978828696, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000507096748872242.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VEMP se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VEMP (VEMP)

No.2595

$ 300.20K
$ 28.54K
$ 382.00K
392.93M
500,000,000
500,000,000
78.58%

2021-09-01 00:00:00

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija VEMP je $ 300.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 28.54K. Količina u optjecaju VEMP je 392.93M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 382.00K.

VEMP (VEMP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VEMP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000535-0.06%
30 dana$ -0.0000562-6.86%
60 dana$ -0.0000098-1.27%
90 dana$ +0.0001268+19.89%
VEMP promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VEMP od $ -0.000000535 (-0.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VEMP 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000562 (-6.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VEMP 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VEMP od $ -0.0000098 (-1.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VEMP 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0001268 (+19.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VEMP (VEMP)?

Pogledajte VEMP stranicu Povijest cijena sada.

Što je VEMP (VEMP)

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

VEMP dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VEMP ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VEMP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VEMP na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VEMP učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VEMP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VEMP (VEMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VEMP (VEMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VEMP.

Provjerite VEMP predviđanje cijene sada!

VEMP (VEMP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VEMP (VEMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VEMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VEMP (VEMP)

Tražiš kako kupiti VEMP? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VEMP na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VEMP u lokalnim valutama

1 VEMP(VEMP) u VND
20.10466
1 VEMP(VEMP) u AUD
A$0.00116128
1 VEMP(VEMP) u GBP
0.00055772
1 VEMP(VEMP) u EUR
0.0006494
1 VEMP(VEMP) u USD
$0.000764
1 VEMP(VEMP) u MYR
RM0.00322408
1 VEMP(VEMP) u TRY
0.03143096
1 VEMP(VEMP) u JPY
¥0.112308
1 VEMP(VEMP) u ARS
ARS$1.05234124
1 VEMP(VEMP) u RUB
0.06155548
1 VEMP(VEMP) u INR
0.067232
1 VEMP(VEMP) u IDR
Rp12.52458816
1 VEMP(VEMP) u KRW
1.0655508
1 VEMP(VEMP) u PHP
0.04363968
1 VEMP(VEMP) u EGP
￡E.0.03707692
1 VEMP(VEMP) u BRL
R$0.00415616
1 VEMP(VEMP) u CAD
C$0.00104668
1 VEMP(VEMP) u BDT
0.09284892
1 VEMP(VEMP) u NGN
1.16998196
1 VEMP(VEMP) u COP
$3.06826984
1 VEMP(VEMP) u ZAR
R.0.01345404
1 VEMP(VEMP) u UAH
0.03160668
1 VEMP(VEMP) u VES
Bs0.111544
1 VEMP(VEMP) u CLP
$0.74108
1 VEMP(VEMP) u PKR
Rs0.21648704
1 VEMP(VEMP) u KZT
0.41119244
1 VEMP(VEMP) u THB
฿0.0246772
1 VEMP(VEMP) u TWD
NT$0.02340132
1 VEMP(VEMP) u AED
د.إ0.00280388
1 VEMP(VEMP) u CHF
Fr0.0006112
1 VEMP(VEMP) u HKD
HK$0.00595156
1 VEMP(VEMP) u AMD
֏0.29204664
1 VEMP(VEMP) u MAD
.د.م0.00686072
1 VEMP(VEMP) u MXN
$0.0142486
1 VEMP(VEMP) u SAR
ريال0.002865
1 VEMP(VEMP) u PLN
0.00277332
1 VEMP(VEMP) u RON
лв0.00330812
1 VEMP(VEMP) u SEK
kr0.00717396
1 VEMP(VEMP) u BGN
лв0.00127588
1 VEMP(VEMP) u HUF
Ft0.25775832
1 VEMP(VEMP) u CZK
0.0159294
1 VEMP(VEMP) u KWD
د.ك0.00023302
1 VEMP(VEMP) u ILS
0.0025594
1 VEMP(VEMP) u AOA
Kz0.69643948
1 VEMP(VEMP) u BHD
.د.ب0.000287264
1 VEMP(VEMP) u BMD
$0.000764
1 VEMP(VEMP) u DKK
kr0.00486668
1 VEMP(VEMP) u HNL
L0.01998624
1 VEMP(VEMP) u MUR
0.0349912
1 VEMP(VEMP) u NAD
$0.01341584
1 VEMP(VEMP) u NOK
kr0.00763236
1 VEMP(VEMP) u NZD
$0.00129116
1 VEMP(VEMP) u PAB
B/.0.000764
1 VEMP(VEMP) u PGK
K0.00323172
1 VEMP(VEMP) u QAR
ر.ق0.00278096
1 VEMP(VEMP) u RSD
дин.0.07644584

VEMP Resurs

Za dublje razumijevanje VEMP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena VEMP web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VEMP

Koliko VEMP (VEMP) vrijedi danas?
Cijena VEMP uživo u USD je 0.000764 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VEMP u USD?
Trenutačna cijena VEMP u USD je $ 0.000764. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VEMP?
Tržišna kapitalizacija za VEMP je $ 300.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VEMP?
Količina u optjecaju za VEMP je 392.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VEMP?
VEMP je postigao ATH cijenu od 0.6579584978828696 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VEMP?
VEMP je vidio ATL cijenu od 0.000507096748872242 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VEMP?
24-satni obujam trgovanja za VEMP je $ 28.54K USD.
Hoće li VEMP još narasti ove godine?
VEMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VEMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:01:36 (UTC+8)

