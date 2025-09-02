Više o VATR

Vatra INU Logotip

Vatra INU Cijena(VATR)

1 VATR u USD cijena uživo:

-33.49%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Vatra INU (VATR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:24:04 (UTC+8)

Vatra INU (VATR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

-33.48%

-36.45%

-36.45%

Vatra INU (VATR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000136. Tijekom protekla 24 sata, VATRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000136 i najviše cijene $ 0.0002045, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VATR je $ 0.007799414059741528, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000419774377370754.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VATR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -33.48% u posljednjih 24 sata i -36.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vatra INU (VATR)

No.8445

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vatra INU je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.28. Količina u optjecaju VATR je 0.00, s ukupnom količinom od 148000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.13K.

Vatra INU (VATR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Vatra INU za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000068481-33.48%
30 dana$ -0.0001521-52.80%
60 dana$ -0.0000896-39.72%
90 dana$ -0.0004325-76.08%
Vatra INU promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VATR od $ -0.000068481 (-33.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Vatra INU 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001521 (-52.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Vatra INU 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VATR od $ -0.0000896 (-39.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Vatra INU 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0004325 (-76.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vatra INU (VATR)?

Pogledajte Vatra INU stranicu Povijest cijena sada.

Što je Vatra INU (VATR)

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vatra INU ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VATR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Vatra INU na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vatra INU učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Vatra INU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vatra INU (VATR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vatra INU (VATR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vatra INU.

Provjerite Vatra INU predviđanje cijene sada!

Vatra INU (VATR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vatra INU (VATR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VATR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Vatra INU (VATR)

Tražiš kako kupiti Vatra INU? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vatra INU na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VATR u lokalnim valutama

1 Vatra INU(VATR) u VND
3.57884
1 Vatra INU(VATR) u AUD
A$0.00020672
1 Vatra INU(VATR) u GBP
0.00009928
1 Vatra INU(VATR) u EUR
0.0001156
1 Vatra INU(VATR) u USD
$0.000136
1 Vatra INU(VATR) u MYR
RM0.00057392
1 Vatra INU(VATR) u TRY
0.00559504
1 Vatra INU(VATR) u JPY
¥0.019992
1 Vatra INU(VATR) u ARS
ARS$0.18732776
1 Vatra INU(VATR) u RUB
0.01095752
1 Vatra INU(VATR) u INR
0.01197888
1 Vatra INU(VATR) u IDR
Rp2.22950784
1 Vatra INU(VATR) u KRW
0.1896792
1 Vatra INU(VATR) u PHP
0.00777376
1 Vatra INU(VATR) u EGP
￡E.0.00660008
1 Vatra INU(VATR) u BRL
R$0.00073848
1 Vatra INU(VATR) u CAD
C$0.00018632
1 Vatra INU(VATR) u BDT
0.016558
1 Vatra INU(VATR) u NGN
0.20826904
1 Vatra INU(VATR) u COP
$0.54618416
1 Vatra INU(VATR) u ZAR
R.0.00239224
1 Vatra INU(VATR) u UAH
0.0056372
1 Vatra INU(VATR) u VES
Bs0.019856
1 Vatra INU(VATR) u CLP
$0.131648
1 Vatra INU(VATR) u PKR
Rs0.03860224
1 Vatra INU(VATR) u KZT
0.07335432
1 Vatra INU(VATR) u THB
฿0.00439144
1 Vatra INU(VATR) u TWD
NT$0.00416704
1 Vatra INU(VATR) u AED
د.إ0.00049912
1 Vatra INU(VATR) u CHF
Fr0.0001088
1 Vatra INU(VATR) u HKD
HK$0.00105944
1 Vatra INU(VATR) u AMD
֏0.0520268
1 Vatra INU(VATR) u MAD
.د.م0.001224
1 Vatra INU(VATR) u MXN
$0.0025364
1 Vatra INU(VATR) u SAR
ريال0.00051
1 Vatra INU(VATR) u PLN
0.00049504
1 Vatra INU(VATR) u RON
лв0.00058888
1 Vatra INU(VATR) u SEK
kr0.00127704
1 Vatra INU(VATR) u BGN
лв0.00022712
1 Vatra INU(VATR) u HUF
Ft0.04592992
1 Vatra INU(VATR) u CZK
0.00283832
1 Vatra INU(VATR) u KWD
د.ك0.00004148
1 Vatra INU(VATR) u ILS
0.0004556
1 Vatra INU(VATR) u AOA
Kz0.12397352
1 Vatra INU(VATR) u BHD
.د.ب0.000051272
1 Vatra INU(VATR) u BMD
$0.000136
1 Vatra INU(VATR) u DKK
kr0.00086632
1 Vatra INU(VATR) u HNL
L0.00356456
1 Vatra INU(VATR) u MUR
0.0062288
1 Vatra INU(VATR) u NAD
$0.0023936
1 Vatra INU(VATR) u NOK
kr0.00135864
1 Vatra INU(VATR) u NZD
$0.00022984
1 Vatra INU(VATR) u PAB
B/.0.000136
1 Vatra INU(VATR) u PGK
K0.00057528
1 Vatra INU(VATR) u QAR
ر.ق0.0004964
1 Vatra INU(VATR) u RSD
дин.0.01361768

Vatra INU Resurs

Za dublje razumijevanje Vatra INU, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Vatra INU web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vatra INU

Koliko Vatra INU (VATR) vrijedi danas?
Cijena VATR uživo u USD je 0.000136 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VATR u USD?
Trenutačna cijena VATR u USD je $ 0.000136. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vatra INU?
Tržišna kapitalizacija za VATR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VATR?
Količina u optjecaju za VATR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VATR?
VATR je postigao ATH cijenu od 0.007799414059741528 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VATR?
VATR je vidio ATL cijenu od 0.000419774377370754 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VATR?
24-satni obujam trgovanja za VATR je $ 20.28 USD.
Hoće li VATR još narasti ove godine?
VATR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VATR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:24:04 (UTC+8)

