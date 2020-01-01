VARA (VARA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VARA (VARA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VARA (VARA) Informacije Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. Službena web stranica: https://vara.network/ Istraživač blokova: https://vara.subscan.io/

VARA (VARA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VARA (VARA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.96M $ 14.96M $ 14.96M Ukupna količina: $ 10.01B $ 10.01B $ 10.01B Količina u optjecaju: $ 4.11B $ 4.11B $ 4.11B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.43M $ 36.43M $ 36.43M Povijesni maksimum: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Povijesni minimum: $ 0.003548128148797677 $ 0.003548128148797677 $ 0.003548128148797677 Trenutna cijena: $ 0.00364 $ 0.00364 $ 0.00364 Saznajte više o cijeni VARA (VARA)

VARA (VARA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VARA (VARA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VARA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VARA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VARA tokena, istražite VARA cijenu tokena uživo!

VARA (VARA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VARA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VARA povijest cijena odmah!

VARA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VARA? Naša VARA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VARA predviđanje cijene tokena odmah!

