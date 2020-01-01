VANA (VANA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u VANA (VANA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
VANA (VANA) Informacije

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

Službena web stranica:
https://www.vana.org/
Bijela knjiga:
https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper
Istraživač blokova:
https://vanascan.io/

VANA (VANA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VANA (VANA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 113.60M
$ 113.60M$ 113.60M
Ukupna količina:
$ 112.64M
$ 112.64M$ 112.64M
Količina u optjecaju:
$ 30.08M
$ 30.08M$ 30.08M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 453.12M
$ 453.12M$ 453.12M
Povijesni maksimum:
$ 35.517
$ 35.517$ 35.517
Povijesni minimum:
$ 3.755820386222409
$ 3.755820386222409$ 3.755820386222409
Trenutna cijena:
$ 3.776
$ 3.776$ 3.776

VANA (VANA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike VANA (VANA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VANA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VANA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VANA tokena, istražite VANA cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.