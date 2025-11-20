Vameon Cijena danas

Trenutačna cijena Vameon (VAMEON) danas je $ 0.00001926, s promjenom od 3.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VAMEON u USD je $ 0.00001926 po VAMEON.

Vameon trenutačno je na #1369 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4.80M, s količinom u optjecaju od 249.41B VAMEON. Tijekom posljednja 24 sata, VAMEON trgovao je između $ 0.00001847 (niska) i $ 0.00001935 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000941194040872492, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000004946453995299.

U kratkoročnim performansama, VAMEON se kretao -0.42% u posljednjem satu i +1.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 50.18K.

Informacije o tržištu Vameon (VAMEON)

Poredak No.1369 Tržišna kapitalizacija $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M Obujam (24 sata) $ 50.18K$ 50.18K $ 50.18K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.26M$ 19.26M $ 19.26M Količina u optjecaju 249.41B 249.41B 249.41B Maksimalna količina 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Stopa optjecaja 24.94% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vameon je $ 4.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.18K. Količina u optjecaju VAMEON je 249.41B, s ukupnom količinom od 1000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.26M.