Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vectorspace AI X (VAIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vectorspace AI X (VAIX) Informacije We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. Službena web stranica: https://vectorspace.ai Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Kupi VAIX odmah!

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vectorspace AI X (VAIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Povijesni maksimum: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 Povijesni minimum: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 Trenutna cijena: $ 0.02312 $ 0.02312 $ 0.02312 Saznajte više o cijeni Vectorspace AI X (VAIX)

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vectorspace AI X (VAIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VAIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VAIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VAIX tokena, istražite VAIX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VAIX Jeste li zainteresirani za dodavanje Vectorspace AI X (VAIX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VAIX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VAIX na MEXC-u odmah!

Vectorspace AI X (VAIX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VAIX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VAIX povijest cijena odmah!

VAIX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VAIX? Naša VAIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VAIX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!