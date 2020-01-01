Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomika

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Vectorspace AI X (VAIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Vectorspace AI X (VAIX) Informacije

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Službena web stranica:
https://vectorspace.ai
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vectorspace AI X (VAIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.15M
Ukupna količina:
$ 50.00M
Količina u optjecaju:
$ 49.88M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.47M
Povijesni maksimum:
$ 0.2541
Povijesni minimum:
$ 0.01002462128791707
Trenutna cijena:
$ 0.02312
Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Vectorspace AI X (VAIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VAIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VAIX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VAIX tokena, istražite VAIX cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.