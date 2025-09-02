Vectorspace AI X (VAIX) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02116
$ 0.02116$ 0.02116
24-satna najniža cijena
$ 0.02599
$ 0.02599$ 0.02599
24-satna najviša cijena
$ 0.02116
$ 0.02116$ 0.02116
$ 0.02599
$ 0.02599$ 0.02599
$ 35.92655101524664
$ 35.92655101524664$ 35.92655101524664
$ 0.01002462128791707
$ 0.01002462128791707$ 0.01002462128791707
+2.66%
-2.73%
-1.41%
-1.41%
Vectorspace AI X (VAIX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02314. Tijekom protekla 24 sata, VAIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02116 i najviše cijene $ 0.02599, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAIX je $ 35.92655101524664, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01002462128791707.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAIX se promijenio za +2.66% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Vectorspace AI X (VAIX)
No.2031
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
$ 168.61
$ 168.61$ 168.61
$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M
49.88M
49.88M 49.88M
150,000,000
150,000,000 150,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
33.25%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Vectorspace AI X je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 168.61. Količina u optjecaju VAIX je 49.88M, s ukupnom količinom od 50000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.47M.
Vectorspace AI X (VAIX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Vectorspace AI X za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0006495
-2.73%
30 dana
$ +0.00304
+15.12%
60 dana
$ -0.01613
-41.08%
90 dana
$ -0.00076
-3.18%
Vectorspace AI X promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VAIX od $ -0.0006495 (-2.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Vectorspace AI X 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00304 (+15.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Vectorspace AI X 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VAIX od $ -0.01613 (-41.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Vectorspace AI X 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00076 (-3.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vectorspace AI X (VAIX)?
We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.
Vectorspace AI X dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vectorspace AI X ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti VAIX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Vectorspace AI X na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vectorspace AI X učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Vectorspace AI X Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Vectorspace AI X (VAIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vectorspace AI X (VAIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vectorspace AI X.
Razumijevanje tokenomike Vectorspace AI X (VAIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VAIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Vectorspace AI X (VAIX)
Tražiš kako kupiti Vectorspace AI X? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vectorspace AI X na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.