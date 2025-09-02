Više o VAIX

Vectorspace AI X Logotip

Vectorspace AI X Cijena(VAIX)

1 VAIX u USD cijena uživo:

$0.02314
-2.73%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Vectorspace AI X (VAIX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:33:09 (UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02116
24-satna najniža cijena
$ 0.02599
24-satna najviša cijena

$ 0.02116
$ 0.02599
$ 35.92655101524664
$ 0.01002462128791707
+2.66%

-2.73%

-1.41%

-1.41%

Vectorspace AI X (VAIX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02314. Tijekom protekla 24 sata, VAIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02116 i najviše cijene $ 0.02599, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAIX je $ 35.92655101524664, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01002462128791707.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAIX se promijenio za +2.66% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vectorspace AI X (VAIX)

No.2031

$ 1.15M
$ 168.61
$ 3.47M
49.88M
150,000,000
50,000,000
33.25%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vectorspace AI X je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 168.61. Količina u optjecaju VAIX je 49.88M, s ukupnom količinom od 50000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.47M.

Vectorspace AI X (VAIX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Vectorspace AI X za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006495-2.73%
30 dana$ +0.00304+15.12%
60 dana$ -0.01613-41.08%
90 dana$ -0.00076-3.18%
Vectorspace AI X promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VAIX od $ -0.0006495 (-2.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Vectorspace AI X 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00304 (+15.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Vectorspace AI X 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VAIX od $ -0.01613 (-41.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Vectorspace AI X 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00076 (-3.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vectorspace AI X (VAIX)?

Pogledajte Vectorspace AI X stranicu Povijest cijena sada.

Što je Vectorspace AI X (VAIX)

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Vectorspace AI X dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusani investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vectorspace AI X ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VAIX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Vectorspace AI X na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vectorspace AI X učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Vectorspace AI X Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vectorspace AI X (VAIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vectorspace AI X (VAIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vectorspace AI X.

Provjerite Vectorspace AI X predviđanje cijene sada!

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vectorspace AI X (VAIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VAIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Vectorspace AI X (VAIX)

Tražiš kako kupiti Vectorspace AI X? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vectorspace AI X na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VAIX u lokalnim valutama

1 Vectorspace AI X(VAIX) u VND
608.9291
1 Vectorspace AI X(VAIX) u AUD
A$0.0351728
1 Vectorspace AI X(VAIX) u GBP
0.0168922
1 Vectorspace AI X(VAIX) u EUR
0.019669
1 Vectorspace AI X(VAIX) u USD
$0.02314
1 Vectorspace AI X(VAIX) u MYR
RM0.0976508
1 Vectorspace AI X(VAIX) u TRY
0.9519796
1 Vectorspace AI X(VAIX) u JPY
¥3.40158
1 Vectorspace AI X(VAIX) u ARS
ARS$31.8732674
1 Vectorspace AI X(VAIX) u RUB
1.8643898
1 Vectorspace AI X(VAIX) u INR
2.0395596
1 Vectorspace AI X(VAIX) u IDR
Rp379.3442016
1 Vectorspace AI X(VAIX) u KRW
32.1835748
1 Vectorspace AI X(VAIX) u PHP
1.3240708
1 Vectorspace AI X(VAIX) u EGP
￡E.1.1229842
1 Vectorspace AI X(VAIX) u BRL
R$0.1256502
1 Vectorspace AI X(VAIX) u CAD
C$0.0317018
1 Vectorspace AI X(VAIX) u BDT
2.817295
1 Vectorspace AI X(VAIX) u NGN
35.4907436
1 Vectorspace AI X(VAIX) u COP
$93.306265
1 Vectorspace AI X(VAIX) u ZAR
R.0.4077268
1 Vectorspace AI X(VAIX) u UAH
0.959153
1 Vectorspace AI X(VAIX) u VES
Bs3.37844
1 Vectorspace AI X(VAIX) u CLP
$22.39952
1 Vectorspace AI X(VAIX) u PKR
Rs6.5680576
1 Vectorspace AI X(VAIX) u KZT
12.4810218
1 Vectorspace AI X(VAIX) u THB
฿0.7467278
1 Vectorspace AI X(VAIX) u TWD
NT$0.7090096
1 Vectorspace AI X(VAIX) u AED
د.إ0.0849238
1 Vectorspace AI X(VAIX) u CHF
Fr0.018512
1 Vectorspace AI X(VAIX) u HKD
HK$0.1802606
1 Vectorspace AI X(VAIX) u AMD
֏8.852207
1 Vectorspace AI X(VAIX) u MAD
.د.م0.20826
1 Vectorspace AI X(VAIX) u MXN
$0.4317924
1 Vectorspace AI X(VAIX) u SAR
ريال0.086775
1 Vectorspace AI X(VAIX) u PLN
0.0842296
1 Vectorspace AI X(VAIX) u RON
лв0.1001962
1 Vectorspace AI X(VAIX) u SEK
kr0.2177474
1 Vectorspace AI X(VAIX) u BGN
лв0.0386438
1 Vectorspace AI X(VAIX) u HUF
Ft7.820163
1 Vectorspace AI X(VAIX) u CZK
0.4831632
1 Vectorspace AI X(VAIX) u KWD
د.ك0.0070577
1 Vectorspace AI X(VAIX) u ILS
0.077519
1 Vectorspace AI X(VAIX) u AOA
Kz21.0937298
1 Vectorspace AI X(VAIX) u BHD
.د.ب0.00872378
1 Vectorspace AI X(VAIX) u BMD
$0.02314
1 Vectorspace AI X(VAIX) u DKK
kr0.1476332
1 Vectorspace AI X(VAIX) u HNL
L0.6064994
1 Vectorspace AI X(VAIX) u MUR
1.059812
1 Vectorspace AI X(VAIX) u NAD
$0.407264
1 Vectorspace AI X(VAIX) u NOK
kr0.2314
1 Vectorspace AI X(VAIX) u NZD
$0.0391066
1 Vectorspace AI X(VAIX) u PAB
B/.0.02314
1 Vectorspace AI X(VAIX) u PGK
K0.0978822
1 Vectorspace AI X(VAIX) u QAR
ر.ق0.084461
1 Vectorspace AI X(VAIX) u RSD
дин.2.3179338

Vectorspace AI X Resurs

Za dublje razumijevanje Vectorspace AI X, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Vectorspace AI X web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vectorspace AI X

Koliko Vectorspace AI X (VAIX) vrijedi danas?
Cijena VAIX uživo u USD je 0.02314 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VAIX u USD?
Trenutačna cijena VAIX u USD je $ 0.02314. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vectorspace AI X?
Tržišna kapitalizacija za VAIX je $ 1.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VAIX?
Količina u optjecaju za VAIX je 49.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VAIX?
VAIX je postigao ATH cijenu od 35.92655101524664 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VAIX?
VAIX je vidio ATL cijenu od 0.01002462128791707 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VAIX?
24-satni obujam trgovanja za VAIX je $ 168.61 USD.
Hoće li VAIX još narasti ove godine?
VAIX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VAIX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vectorspace AI X (VAIX) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

