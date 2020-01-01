VAIOT (VAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VAIOT (VAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VAIOT (VAI) Informacije Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Službena web stranica: https://www.vaiot.ai/ Bijela knjiga: https://github.com/VAIOT/vaiot-resources Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c Kupi VAI odmah!

VAIOT (VAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VAIOT (VAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 389.40M $ 389.40M $ 389.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Povijesni maksimum: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 Povijesni minimum: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 Trenutna cijena: $ 0.02251 $ 0.02251 $ 0.02251 Saznajte više o cijeni VAIOT (VAI)

VAIOT (VAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VAIOT (VAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VAI tokena, istražite VAI cijenu tokena uživo!

