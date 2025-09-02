VAIOT (VAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02205. Tijekom protekla 24 sata, VAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02171 i najviše cijene $ 0.02508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAI je $ 2.42208355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004549306036172591.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAI se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -8.93% u posljednjih 24 sata i -11.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu VAIOT (VAI)
Trenutačna tržišna kapitalizacija VAIOT je $ 8.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 277.71K. Količina u optjecaju VAI je 387.95M, s ukupnom količinom od 400000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.82M.
VAIOT (VAI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena VAIOT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0021288
-8.93%
30 dana
$ -0.00428
-16.26%
60 dana
$ -0.00389
-15.00%
90 dana
$ -0.0095
-30.12%
VAIOT promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VAI od $ -0.0021288 (-8.93%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
VAIOT 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00428 (-16.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
VAIOT 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VAI od $ -0.00389 (-15.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
VAIOT 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0095 (-30.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VAIOT (VAI)?
Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.
VAIOT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VAIOT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti VAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o VAIOT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VAIOT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
VAIOT Predviđanje cijene (USD)
Koliko će VAIOT (VAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VAIOT (VAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VAIOT.
Razumijevanje tokenomike VAIOT (VAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti VAIOT (VAI)
Tražiš kako kupiti VAIOT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VAIOT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
