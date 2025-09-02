Više o VAI

VAIOT Logotip

VAIOT Cijena(VAI)

1 VAI u USD cijena uživo:

-8.93%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena VAIOT (VAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:00:54 (UTC+8)

VAIOT (VAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.68%

-8.93%

-11.84%

-11.84%

VAIOT (VAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02205. Tijekom protekla 24 sata, VAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02171 i najviše cijene $ 0.02508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAI je $ 2.42208355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004549306036172591.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAI se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -8.93% u posljednjih 24 sata i -11.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VAIOT (VAI)

No.1152

96.98%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija VAIOT je $ 8.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 277.71K. Količina u optjecaju VAI je 387.95M, s ukupnom količinom od 400000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.82M.

VAIOT (VAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VAIOT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0021288-8.93%
30 dana$ -0.00428-16.26%
60 dana$ -0.00389-15.00%
90 dana$ -0.0095-30.12%
VAIOT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VAI od $ -0.0021288 (-8.93%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VAIOT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00428 (-16.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VAIOT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VAI od $ -0.00389 (-15.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VAIOT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0095 (-30.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VAIOT (VAI)?

Pogledajte VAIOT stranicu Povijest cijena sada.

Što je VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

VAIOT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VAIOT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VAIOT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VAIOT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VAIOT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VAIOT (VAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VAIOT (VAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VAIOT.

Provjerite VAIOT predviđanje cijene sada!

VAIOT (VAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VAIOT (VAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VAIOT (VAI)

Tražiš kako kupiti VAIOT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VAIOT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

1 VAIOT(VAI) u VND
580.24575
1 VAIOT(VAI) u AUD
A$0.033516
1 VAIOT(VAI) u GBP
0.0160965
1 VAIOT(VAI) u EUR
0.0187425
1 VAIOT(VAI) u USD
$0.02205
1 VAIOT(VAI) u MYR
RM0.093051
1 VAIOT(VAI) u TRY
0.907137
1 VAIOT(VAI) u JPY
¥3.24135
1 VAIOT(VAI) u ARS
ARS$30.3718905
1 VAIOT(VAI) u RUB
1.7765685
1 VAIOT(VAI) u INR
1.9404
1 VAIOT(VAI) u IDR
Rp361.475352
1 VAIOT(VAI) u KRW
30.753135
1 VAIOT(VAI) u PHP
1.259496
1 VAIOT(VAI) u EGP
￡E.1.0700865
1 VAIOT(VAI) u BRL
R$0.119952
1 VAIOT(VAI) u CAD
C$0.0302085
1 VAIOT(VAI) u BDT
2.6797365
1 VAIOT(VAI) u NGN
33.7671495
1 VAIOT(VAI) u COP
$88.554123
1 VAIOT(VAI) u ZAR
R.0.3883005
1 VAIOT(VAI) u UAH
0.9122085
1 VAIOT(VAI) u VES
Bs3.2193
1 VAIOT(VAI) u CLP
$21.3885
1 VAIOT(VAI) u PKR
Rs6.248088
1 VAIOT(VAI) u KZT
11.8675305
1 VAIOT(VAI) u THB
฿0.712215
1 VAIOT(VAI) u TWD
NT$0.6753915
1 VAIOT(VAI) u AED
د.إ0.0809235
1 VAIOT(VAI) u CHF
Fr0.01764
1 VAIOT(VAI) u HKD
HK$0.1717695
1 VAIOT(VAI) u AMD
֏8.428833
1 VAIOT(VAI) u MAD
.د.م0.198009
1 VAIOT(VAI) u MXN
$0.4112325
1 VAIOT(VAI) u SAR
ريال0.0826875
1 VAIOT(VAI) u PLN
0.0800415
1 VAIOT(VAI) u RON
лв0.0954765
1 VAIOT(VAI) u SEK
kr0.2070495
1 VAIOT(VAI) u BGN
лв0.0368235
1 VAIOT(VAI) u HUF
Ft7.439229
1 VAIOT(VAI) u CZK
0.4597425
1 VAIOT(VAI) u KWD
د.ك0.00672525
1 VAIOT(VAI) u ILS
0.0738675
1 VAIOT(VAI) u AOA
Kz20.1001185
1 VAIOT(VAI) u BHD
.د.ب0.0082908
1 VAIOT(VAI) u BMD
$0.02205
1 VAIOT(VAI) u DKK
kr0.1404585
1 VAIOT(VAI) u HNL
L0.576828
1 VAIOT(VAI) u MUR
1.00989
1 VAIOT(VAI) u NAD
$0.387198
1 VAIOT(VAI) u NOK
kr0.2202795
1 VAIOT(VAI) u NZD
$0.0372645
1 VAIOT(VAI) u PAB
B/.0.02205
1 VAIOT(VAI) u PGK
K0.0932715
1 VAIOT(VAI) u QAR
ر.ق0.080262
1 VAIOT(VAI) u RSD
дин.2.206323

Za dublje razumijevanje VAIOT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena VAIOT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VAIOT

Koliko VAIOT (VAI) vrijedi danas?
Cijena VAI uživo u USD je 0.02205 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VAI u USD?
Trenutačna cijena VAI u USD je $ 0.02205. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VAIOT?
Tržišna kapitalizacija za VAI je $ 8.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VAI?
Količina u optjecaju za VAI je 387.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VAI?
VAI je postigao ATH cijenu od 2.42208355 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VAI?
VAI je vidio ATL cijenu od 0.004549306036172591 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VAI?
24-satni obujam trgovanja za VAI je $ 277.71K USD.
Hoće li VAI još narasti ove godine?
VAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:00:54 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

