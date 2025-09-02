Što je VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VAIOT Koliko VAIOT (VAI) vrijedi danas? Cijena VAI uživo u USD je 0.02205 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena VAI u USD? $ 0.02205 . Provjerite Trenutačna cijena VAI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija VAIOT? Tržišna kapitalizacija za VAI je $ 8.55M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za VAI? Količina u optjecaju za VAI je 387.95M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VAI? VAI je postigao ATH cijenu od 2.42208355 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VAI? VAI je vidio ATL cijenu od 0.004549306036172591 USD . Koliki je obujam trgovanja za VAI? 24-satni obujam trgovanja za VAI je $ 277.71K USD . Hoće li VAI još narasti ove godine? VAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

VAIOT (VAI) Važna ažuriranja industrije

