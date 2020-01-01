UXLINK (UXLINK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UXLINK (UXLINK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UXLINK (UXLINK) Informacije UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners. Službena web stranica: https://www.uxlink.io Bijela knjiga: https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1 Kupi UXLINK odmah!

UXLINK (UXLINK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UXLINK (UXLINK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 150.44M $ 150.44M $ 150.44M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 479.71M $ 479.71M $ 479.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 313.60M $ 313.60M $ 313.60M Povijesni maksimum: $ 3.8628 $ 3.8628 $ 3.8628 Povijesni minimum: $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 Trenutna cijena: $ 0.3136 $ 0.3136 $ 0.3136 Saznajte više o cijeni UXLINK (UXLINK)

UXLINK (UXLINK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UXLINK (UXLINK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UXLINK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UXLINK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UXLINK tokena, istražite UXLINK cijenu tokena uživo!

