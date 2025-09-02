Više o UWON

UWON Cijena(UWON)

1 UWON u USD cijena uživo:

$0.213
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena UWON (UWON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:23:42 (UTC+8)

UWON (UWON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2109
24-satna najniža cijena
$ 0.214
24-satna najviša cijena

$ 0.2109
$ 0.214
UWON (UWON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.213. Tijekom protekla 24 sata, UWONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2109 i najviše cijene $ 0.214, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UWON se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -12.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UWON (UWON)

$ 5.91K
$ 2.13M
10,000,000
NEAR

Trenutačna tržišna kapitalizacija UWON je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.91K. Količina u optjecaju UWON je --, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.13M.

UWON (UWON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena UWON za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0473-18.18%
60 dana$ -0.083-28.05%
90 dana$ -0.117-35.46%
UWON promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UWON od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

UWON 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0473 (-18.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

UWON 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UWON od $ -0.083 (-28.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

UWON 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.117 (-35.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena UWON (UWON)?

Pogledajte UWON stranicu Povijest cijena sada.

Što je UWON (UWON)

This meme-coin is dedicated to the launch of the Case Boom game in Telegram Wallet. At the end of the game there was a funny bug when, instead of a box, there was an empty screen and the title YOU WON.

UWON dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UWON ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UWON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o UWON na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje UWON učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

UWON Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UWON (UWON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UWON (UWON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UWON.

Provjerite UWON predviđanje cijene sada!

UWON (UWON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UWON (UWON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UWON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti UWON (UWON)

Tražiš kako kupiti UWON? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UWON na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UWON u lokalnim valutama

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
