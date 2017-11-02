xMoney (UTK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u xMoney (UTK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

xMoney (UTK) Informacije xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. Službena web stranica: https://www.xmoney.com/ Bijela knjiga: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c Kupi UTK odmah!

xMoney (UTK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za xMoney (UTK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.41M $ 20.41M $ 20.41M Ukupna količina: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M Količina u optjecaju: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.99M $ 28.99M $ 28.99M Povijesni maksimum: $ 0.17917 $ 0.17917 $ 0.17917 Povijesni minimum: $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 Trenutna cijena: $ 0.02899 $ 0.02899 $ 0.02899 Saznajte više o cijeni xMoney (UTK)

xMoney (UTK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike xMoney (UTK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UTK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UTK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UTK tokena, istražite UTK cijenu tokena uživo!

xMoney (UTK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UTK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UTK povijest cijena odmah!

UTK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UTK? Naša UTK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UTK predviđanje cijene tokena odmah!

