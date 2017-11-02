xMoney (UTK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u xMoney (UTK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
xMoney (UTK) Informacije

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

Službena web stranica:
https://www.xmoney.com/
Bijela knjiga:
https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c

xMoney (UTK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za xMoney (UTK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 20.41M
Ukupna količina:
$ 704.11M
Količina u optjecaju:
$ 704.11M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 28.99M
Povijesni maksimum:
$ 0.17917
Povijesni minimum:
$ 0.00543500526176
Trenutna cijena:
$ 0.02899
xMoney (UTK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike xMoney (UTK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj UTK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja UTK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku UTK tokena, istražite UTK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti UTK

Jeste li zainteresirani za dodavanje xMoney (UTK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje UTK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

xMoney (UTK) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena UTK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

UTK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide UTK? Naša UTK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

