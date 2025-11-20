BurzaDEX+
Kupi kriptovaluteTržištaSpotTerminski ugovori500XZaradaDogađaji
Više
CHZ Frenzy
Cijena Unstable Tether uživo danas je 0.00011252 USD.USDUT tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene USDUT u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena Unstable Tether uživo danas je 0.00011252 USD.USDUT tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene USDUT u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o USDUT

USDUT Informacije o cijeni

Što je USDUT

USDUT Tokenomija

USDUT Prognoza cijena

USDUT Povijest

Vodič za kupnju USDUT

Konverter USDUT u fiducijarnu valutu

USDUT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Unstable Tether Logotip

Unstable Tether Cijena(USDUT)

1 USDUT u USD cijena uživo:

$0.00011252
$0.00011252$0.00011252
-1.35%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Unstable Tether (USDUT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:03:35 (UTC+8)

Unstable Tether Cijena danas

Trenutačna cijena Unstable Tether (USDUT) danas je $ 0.00011252, s promjenom od 1.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDUT u USD je $ 0.00011252 po USDUT.

Unstable Tether trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- USDUT. Tijekom posljednja 24 sata, USDUT trgovao je između $ 0.00009998 (niska) i $ 0.00011832 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, USDUT se kretao -0.39% u posljednjem satu i +9.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.91K.

Informacije o tržištu Unstable Tether (USDUT)

--
----

$ 55.91K
$ 55.91K$ 55.91K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unstable Tether je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.91K. Količina u optjecaju USDUT je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

Unstable Tether Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00009998
$ 0.00009998$ 0.00009998
24-satna najniža cijena
$ 0.00011832
$ 0.00011832$ 0.00011832
24-satna najviša cijena

$ 0.00009998
$ 0.00009998$ 0.00009998

$ 0.00011832
$ 0.00011832$ 0.00011832

--
----

--
----

-0.39%

-1.35%

+9.13%

+9.13%

Unstable Tether (USDUT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Unstable Tether za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000015398-1.35%
30 dana$ -0.00004118-26.80%
60 dana$ -0.00096938-89.60%
90 dana$ -0.00188748-94.38%
Unstable Tether promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u USDUT od $ -0.0000015398 (-1.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Unstable Tether 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00004118 (-26.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Unstable Tether 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USDUT od $ -0.00096938 (-89.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Unstable Tether 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00188748 (-94.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Unstable Tether (USDUT)?

Pogledajte Unstable Tether stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Unstable Tether

Unstable Tether (USDUT) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za USDUT u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Unstable Tether (USDUT) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Unstable Tether mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Unstable Tether dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za USDUT predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Unstable Tether Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Unstable Tether

Spremni započeti s Unstable Tether? Kupnja USDUT je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Unstable Tether. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Unstable Tether (USDUT) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Unstable Tether će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Unstable Tether (USDUT) Vodič

Što možete učiniti s Unstable Tether

Posjedovanje Unstable Tether omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Unstable Tether (USDUT) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je Unstable Tether (USDUT)

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unstable Tether

Koliko će 1 Unstable Tether vrijediti 2030. godine?
Ako bi Unstable Tether rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Unstable Tether i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:03:35 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Istražite više o Unstable Tether

USDUT USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije USDUT s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje USDUT USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Unstable Tether (USDUT) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Unstable Tether uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
USDUT/USDT
$0.00011252
$0.00011252$0.00011252
-1.40%
0.00% (USDT)

Više kriptovaluta za istraživanje

Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u

POPULARNO

Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
UCN

UCN

UCN
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Novo dodano

Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje

HYTOPIA

HYTOPIA

HYBUX

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SACHI

SACHI

SACHI

$0.07435
$0.07435$0.07435

+106.52%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.1755
$0.1755$0.1755

+75.50%

CMC 20 Index DTF

CMC 20 Index DTF

CMC20

$195.73
$195.73$195.73

+95.73%

Najveći dobitnici

Današnja najbolja pumpanja kriptovaluta

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.000909
$0.000909$0.000909

+405.00%

OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.00000000000000003200
$0.00000000000000003200$0.00000000000000003200

+188.02%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.000001587
$0.000001587$0.000001587

+126.71%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.1755
$0.1755$0.1755

+75.50%

GRASS

GRASS

GRASS

$0.5041
$0.5041$0.5041

+46.83%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

USDUT u USD kalkulator

Iznos

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.00011252 USD