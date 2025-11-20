Unstable Tether Cijena danas

Trenutačna cijena Unstable Tether (USDUT) danas je $ 0.00011252, s promjenom od 1.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDUT u USD je $ 0.00011252 po USDUT.

Unstable Tether trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- USDUT. Tijekom posljednja 24 sata, USDUT trgovao je između $ 0.00009998 (niska) i $ 0.00011832 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, USDUT se kretao -0.39% u posljednjem satu i +9.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.91K.

Informacije o tržištu Unstable Tether (USDUT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 55.91K$ 55.91K $ 55.91K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unstable Tether je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.91K. Količina u optjecaju USDUT je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.