unstable coin (USDUC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u unstable coin (USDUC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

unstable coin (USDUC) Informacije $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. Službena web stranica: https://www.usduc.org/ Bijela knjiga: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Kupi USDUC odmah!

unstable coin (USDUC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za unstable coin (USDUC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 53.40M $ 53.40M $ 53.40M Ukupna količina: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Količina u optjecaju: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 53.40M $ 53.40M $ 53.40M Povijesni maksimum: $ 0.07775 $ 0.07775 $ 0.07775 Povijesni minimum: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 Trenutna cijena: $ 0.0534 $ 0.0534 $ 0.0534 Saznajte više o cijeni unstable coin (USDUC)

unstable coin (USDUC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike unstable coin (USDUC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDUC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDUC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDUC tokena, istražite USDUC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti USDUC Jeste li zainteresirani za dodavanje unstable coin (USDUC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje USDUC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati USDUC na MEXC-u odmah!

unstable coin (USDUC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena USDUC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite USDUC povijest cijena odmah!

USDUC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USDUC? Naša USDUC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USDUC predviđanje cijene tokena odmah!

