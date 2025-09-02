unstable coin (USDUC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06028. Tijekom protekla 24 sata, USDUCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05649 i najviše cijene $ 0.07775, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDUC je $ 0.07497080188864848, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006840683165320168.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDUC se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -7.06% u posljednjih 24 sata i +89.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu unstable coin (USDUC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija unstable coin je $ 60.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 270.09K. Količina u optjecaju USDUC je 999.92M, s ukupnom količinom od 999916294.585546. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.28M.
unstable coin (USDUC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena unstable coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.004579
-7.06%
30 dana
$ +0.04528
+301.86%
60 dana
$ +0.04528
+301.86%
90 dana
$ +0.04528
+301.86%
unstable coin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u USDUC od $ -0.004579 (-7.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
unstable coin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.04528 (+301.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
unstable coin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USDUC od $ +0.04528 (+301.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
unstable coin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.04528 (+301.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.
unstable coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje unstable coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti USDUC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o unstable coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje unstable coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
