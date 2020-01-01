Ethena USDe (USDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ethena USDe (USDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ethena USDe (USDE) Informacije Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Službena web stranica: https://www.ethena.fi/ Bijela knjiga: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Kupi USDE odmah!

Ethena USDe (USDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethena USDe (USDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.55B $ 12.55B $ 12.55B Ukupna količina: $ 12.54B $ 12.54B $ 12.54B Količina u optjecaju: $ 12.54B $ 12.54B $ 12.54B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.55B $ 12.55B $ 12.55B Povijesni maksimum: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 Povijesni minimum: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Trenutna cijena: $ 1.0005 $ 1.0005 $ 1.0005 Saznajte više o cijeni Ethena USDe (USDE)

Ethena USDe (USDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethena USDe (USDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDE tokena, istražite USDE cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Ethena USDe (USDE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje USDE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Ethena USDe (USDE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena USDE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite USDE povijest cijena odmah!

USDE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USDE? Naša USDE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USDE predviđanje cijene tokena odmah!

