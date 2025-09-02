Ethena USDe (USDE) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0006. Tijekom protekla 24 sata, USDEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0004 i najviše cijene $ 1.0009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDE je $ 1.0349343344668251, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9772661240254116.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ethena USDe (USDE)
No.13
$ 12.43B
$ 12.43B
$ 12.21M
$ 12.21M
$ 12.43B
$ 12.43B
12.42B
12.42B
--
--
12,420,039,349.753616
12,420,039,349.753616
0.32%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethena USDe je $ 12.43B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.21M. Količina u optjecaju USDE je 12.42B, s ukupnom količinom od 12420039349.753616. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.43B.
Ethena USDe (USDE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ethena USDe za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.0001
-0.01%
60 dana
$ +0.0008
+0.08%
90 dana
$ -0.0002
-0.02%
Ethena USDe promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u USDE od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ethena USDe 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001 (-0.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ethena USDe 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USDE od $ +0.0008 (+0.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ethena USDe 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002 (-0.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ethena USDe (USDE)?
Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'.
Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.
Ethena USDe dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ethena USDe ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti USDE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Ethena USDe na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ethena USDe učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Ethena USDe Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ethena USDe (USDE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethena USDe (USDE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethena USDe.
Razumijevanje tokenomike Ethena USDe (USDE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Ethena USDe (USDE)
Tražiš kako kupiti Ethena USDe? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ethena USDe na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.