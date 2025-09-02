Što je Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ethena USDe (USDE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethena USDe (USDE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethena USDe.

Ethena USDe (USDE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ethena USDe (USDE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ethena USDe (USDE)

USDE u lokalnim valutama

Ethena USDe Resurs

Za dublje razumijevanje Ethena USDe, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ethena USDe Koliko Ethena USDe (USDE) vrijedi danas? Cijena USDE uživo u USD je 1.0006 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena USDE u USD? $ 1.0006 . Provjerite Trenutačna cijena USDE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Ethena USDe? Tržišna kapitalizacija za USDE je $ 12.43B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za USDE? Količina u optjecaju za USDE je 12.42B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDE? USDE je postigao ATH cijenu od 1.0349343344668251 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDE? USDE je vidio ATL cijenu od 0.9772661240254116 USD . Koliki je obujam trgovanja za USDE? 24-satni obujam trgovanja za USDE je $ 12.21M USD . Hoće li USDE još narasti ove godine? USDE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Ethena USDe (USDE) Važna ažuriranja industrije

