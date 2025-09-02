Više o USDE

Ethena USDe Cijena(USDE)

1 USDE u USD cijena uživo:

$1.0007
$1.0007$1.0007
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ethena USDe (USDE)
Ethena USDe (USDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0004
$ 1.0004$ 1.0004
24-satna najniža cijena
$ 1.0009
$ 1.0009$ 1.0009
24-satna najviša cijena

$ 1.0004
$ 1.0004$ 1.0004

$ 1.0009
$ 1.0009$ 1.0009

$ 1.0349343344668251
$ 1.0349343344668251$ 1.0349343344668251

$ 0.9772661240254116
$ 0.9772661240254116$ 0.9772661240254116

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ethena USDe (USDE) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0006. Tijekom protekla 24 sata, USDEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0004 i najviše cijene $ 1.0009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDE je $ 1.0349343344668251, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9772661240254116.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethena USDe (USDE)

No.13

$ 12.43B
$ 12.43B$ 12.43B

$ 12.21M
$ 12.21M$ 12.21M

$ 12.43B
$ 12.43B$ 12.43B

12.42B
12.42B 12.42B

--
----

12,420,039,349.753616
12,420,039,349.753616 12,420,039,349.753616

0.32%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethena USDe je $ 12.43B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.21M. Količina u optjecaju USDE je 12.42B, s ukupnom količinom od 12420039349.753616. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.43B.

Ethena USDe (USDE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ethena USDe za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0001-0.01%
60 dana$ +0.0008+0.08%
90 dana$ -0.0002-0.02%
Ethena USDe promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u USDE od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ethena USDe 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001 (-0.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ethena USDe 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USDE od $ +0.0008 (+0.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ethena USDe 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002 (-0.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ethena USDe (USDE)?

Pogledajte Ethena USDe stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ethena USDe ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti USDE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ethena USDe na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ethena USDe učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ethena USDe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ethena USDe (USDE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethena USDe (USDE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethena USDe.

Provjerite Ethena USDe predviđanje cijene sada!

Ethena USDe (USDE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ethena USDe (USDE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ethena USDe (USDE)

Tražiš kako kupiti Ethena USDe? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ethena USDe na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ethena USDe

Koliko Ethena USDe (USDE) vrijedi danas?
Cijena USDE uživo u USD je 1.0006 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDE u USD?
Trenutačna cijena USDE u USD je $ 1.0006. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ethena USDe?
Tržišna kapitalizacija za USDE je $ 12.43B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDE?
Količina u optjecaju za USDE je 12.42B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDE?
USDE je postigao ATH cijenu od 1.0349343344668251 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDE?
USDE je vidio ATL cijenu od 0.9772661240254116 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDE?
24-satni obujam trgovanja za USDE je $ 12.21M USD.
Hoće li USDE još narasti ove godine?
USDE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
