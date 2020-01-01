Decentralized USD (USDD) Tokenomika

Decentralized USD (USDD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Decentralized USD (USDD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Decentralized USD (USDD) Informacije

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Službena web stranica:
https://usdd.io/
Bijela knjiga:
https://usdd.network/USDD-en.pdf
Istraživač blokova:
https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz

Decentralized USD (USDD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Decentralized USD (USDD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 472.30M
$ 472.30M$ 472.30M
Ukupna količina:
$ 472.49M
$ 472.49M$ 472.49M
Količina u optjecaju:
$ 472.49M
$ 472.49M$ 472.49M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 472.30M
$ 472.30M$ 472.30M
Povijesni maksimum:
$ 1.0477
$ 1.0477$ 1.0477
Povijesni minimum:
$ 0.9254333369528154
$ 0.9254333369528154$ 0.9254333369528154
Trenutna cijena:
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

Decentralized USD (USDD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Decentralized USD (USDD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj USDD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja USDD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku USDD tokena, istražite USDD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti USDD

Jeste li zainteresirani za dodavanje Decentralized USD (USDD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje USDD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Decentralized USD (USDD) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena USDD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

USDD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide USDD? Naša USDD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.