Decentralized USD (USDD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Decentralized USD (USDD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Decentralized USD (USDD) Informacije USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. Službena web stranica: https://usdd.io/ Bijela knjiga: https://usdd.network/USDD-en.pdf Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz Kupi USDD odmah!

Decentralized USD (USDD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Decentralized USD (USDD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 472.30M $ 472.30M $ 472.30M Ukupna količina: $ 472.49M $ 472.49M $ 472.49M Količina u optjecaju: $ 472.49M $ 472.49M $ 472.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 472.30M $ 472.30M $ 472.30M Povijesni maksimum: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 Povijesni minimum: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 Trenutna cijena: $ 0.9996 $ 0.9996 $ 0.9996 Saznajte više o cijeni Decentralized USD (USDD)

Decentralized USD (USDD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Decentralized USD (USDD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDD tokena, istražite USDD cijenu tokena uživo!

