USD1 (USD1) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9988. Tijekom protekla 24 sata, USD1trgovalo je između najniže cijene $ 0.9978 i najviše cijene $ 1.0013, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USD1 je $ 1.0147221909224569, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.990972014891515.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USD1 se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija USD1 je $ 2.63B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 85.58M. Količina u optjecaju USD1 je 2.63B, s ukupnom količinom od 2634540804.3142376. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.63B.
USD1 (USD1) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena USD1 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001
-0.01%
30 dana
$ -0.0005
-0.06%
60 dana
$ -0.0012
-0.12%
90 dana
$ -0.0009
-0.10%
USD1 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u USD1 od $ -0.0001 (-0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
USD1 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0005 (-0.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
USD1 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USD1 od $ -0.0012 (-0.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
USD1 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0009 (-0.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.
Razumijevanje tokenomike USD1 (USD1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USD1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
