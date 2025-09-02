Što je USD1 (USD1)

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

USD1 (USD1) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike USD1 (USD1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USD1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti USD1 (USD1)

Tražiš kako kupiti USD1? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti USD1 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o USD1 Koliko USD1 (USD1) vrijedi danas? Cijena USD1 uživo u USD je 0.9988 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena USD1 u USD? $ 0.9988 . Provjerite Trenutačna cijena USD1 u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija USD1? Tržišna kapitalizacija za USD1 je $ 2.63B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za USD1? Količina u optjecaju za USD1 je 2.63B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USD1? USD1 je postigao ATH cijenu od 1.0147221909224569 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USD1? USD1 je vidio ATL cijenu od 0.990972014891515 USD . Koliki je obujam trgovanja za USD1? 24-satni obujam trgovanja za USD1 je $ 85.58M USD . Hoće li USD1 još narasti ove godine? USD1 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USD1 predviđanje cijene za detaljniju analizu.

USD1 (USD1) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

