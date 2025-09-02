Više o USA

American Coin Logotip

American Coin Cijena(USA)

1 USA u USD cijena uživo:

$0.0000006224
-0.17%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena American Coin (USA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:32:47 (UTC+8)

American Coin (USA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000006015
24-satna najniža cijena
$ 0.0000006632
24-satna najviša cijena

$ 0.0000006015
$ 0.0000006632
$ 0.000026769175373344
$ 0.000000221529654332
+1.50%

-0.16%

-13.84%

-13.84%

American Coin (USA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000006224. Tijekom protekla 24 sata, USAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000006015 i najviše cijene $ 0.0000006632, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USA je $ 0.000026769175373344, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000221529654332.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USA se promijenio za +1.50% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -13.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu American Coin (USA)

No.3443

$ 0.00
$ 56.88K
$ 7.39M
0.00
11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59
0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija American Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.88K. Količina u optjecaju USA je 0.00, s ukupnom količinom od 11880081659732.59. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.39M.

American Coin (USA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena American Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000000106-0.16%
30 dana$ -0.000000254-28.99%
60 dana$ -0.0000007895-55.92%
90 dana$ -0.0000001562-20.07%
American Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u USA od $ -0.00000000106 (-0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

American Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000254 (-28.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

American Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USA od $ -0.0000007895 (-55.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

American Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000001562 (-20.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena American Coin (USA)?

Pogledajte American Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je American Coin (USA)

The meme coin created in honor of the USA.

American Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje American Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti USA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o American Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje American Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

American Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će American Coin (USA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših American Coin (USA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za American Coin.

Provjerite American Coin predviđanje cijene sada!

American Coin (USA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike American Coin (USA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti American Coin (USA)

Tražiš kako kupiti American Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti American Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

USA u lokalnim valutama

1 American Coin(USA) u VND
0.016378456
1 American Coin(USA) u AUD
A$0.000000946048
1 American Coin(USA) u GBP
0.000000454352
1 American Coin(USA) u EUR
0.00000052904
1 American Coin(USA) u USD
$0.0000006224
1 American Coin(USA) u MYR
RM0.000002626528
1 American Coin(USA) u TRY
0.000025605536
1 American Coin(USA) u JPY
¥0.0000914928
1 American Coin(USA) u ARS
ARS$0.000857299984
1 American Coin(USA) u RUB
0.000050146768
1 American Coin(USA) u INR
0.000054858336
1 American Coin(USA) u IDR
Rp0.010203277056
1 American Coin(USA) u KRW
0.0008668476
1 American Coin(USA) u PHP
0.000035613728
1 American Coin(USA) u EGP
￡E.0.000030205072
1 American Coin(USA) u BRL
R$0.000003379632
1 American Coin(USA) u CAD
C$0.000000852688
1 American Coin(USA) u BDT
0.0000757772
1 American Coin(USA) u NGN
0.000954599776
1 American Coin(USA) u COP
$0.0025096724
1 American Coin(USA) u ZAR
R.0.000010966688
1 American Coin(USA) u UAH
0.00002579848
1 American Coin(USA) u VES
Bs0.0000908704
1 American Coin(USA) u CLP
$0.0006024832
1 American Coin(USA) u PKR
Rs0.000176662016
1 American Coin(USA) u KZT
0.000335703888
1 American Coin(USA) u THB
฿0.000020084848
1 American Coin(USA) u TWD
NT$0.000019070336
1 American Coin(USA) u AED
د.إ0.000002284208
1 American Coin(USA) u CHF
Fr0.00000049792
1 American Coin(USA) u HKD
HK$0.000004848496
1 American Coin(USA) u AMD
֏0.00023809912
1 American Coin(USA) u MAD
.د.م0.0000056016
1 American Coin(USA) u MXN
$0.000011613984
1 American Coin(USA) u SAR
ريال0.000002334
1 American Coin(USA) u PLN
0.000002265536
1 American Coin(USA) u RON
лв0.000002694992
1 American Coin(USA) u SEK
kr0.000005856784
1 American Coin(USA) u BGN
лв0.000001039408
1 American Coin(USA) u HUF
Ft0.00021034008
1 American Coin(USA) u CZK
0.000012995712
1 American Coin(USA) u KWD
د.ك0.000000189832
1 American Coin(USA) u ILS
0.00000208504
1 American Coin(USA) u AOA
Kz0.000567361168
1 American Coin(USA) u BHD
.د.ب0.0000002346448
1 American Coin(USA) u BMD
$0.0000006224
1 American Coin(USA) u DKK
kr0.000003970912
1 American Coin(USA) u HNL
L0.000016313104
1 American Coin(USA) u MUR
0.00002850592
1 American Coin(USA) u NAD
$0.00001095424
1 American Coin(USA) u NOK
kr0.000006224
1 American Coin(USA) u NZD
$0.000001051856
1 American Coin(USA) u PAB
B/.0.0000006224
1 American Coin(USA) u PGK
K0.000002632752
1 American Coin(USA) u QAR
ر.ق0.00000227176
1 American Coin(USA) u RSD
дин.0.000062345808

American Coin Resurs

Za dublje razumijevanje American Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena American Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o American Coin

Koliko American Coin (USA) vrijedi danas?
Cijena USA uživo u USD je 0.0000006224 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USA u USD?
Trenutačna cijena USA u USD je $ 0.0000006224. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija American Coin?
Tržišna kapitalizacija za USA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USA?
Količina u optjecaju za USA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USA?
USA je postigao ATH cijenu od 0.000026769175373344 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USA?
USA je vidio ATL cijenu od 0.000000221529654332 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USA?
24-satni obujam trgovanja za USA je $ 56.88K USD.
Hoće li USA još narasti ove godine?
USA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:32:47 (UTC+8)

American Coin (USA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.0000006224
