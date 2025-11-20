Uranus Cijena danas

Trenutačna cijena Uranus (URANUS) danas je $ 0.14447, s promjenom od 9.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije URANUS u USD je $ 0.14447 po URANUS.

Uranus trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- URANUS. Tijekom posljednja 24 sata, URANUS trgovao je između $ 0.12308 (niska) i $ 0.1476 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, URANUS se kretao -0.49% u posljednjem satu i -48.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 139.36K.

Informacije o tržištu Uranus (URANUS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 139.36K$ 139.36K $ 139.36K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Uranus je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 139.36K. Količina u optjecaju URANUS je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.