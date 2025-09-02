Više o UQC

Uquid Logotip

Uquid Cijena(UQC)

1 UQC u USD cijena uživo:

$4.294
$4.294$4.294
+0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Uquid (UQC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:14:10 (UTC+8)

Uquid (UQC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4.259
$ 4.259$ 4.259
24-satna najniža cijena
$ 4.295
$ 4.295$ 4.295
24-satna najviša cijena

$ 4.259
$ 4.259$ 4.259

$ 4.295
$ 4.295$ 4.295

$ 33.70574952
$ 33.70574952$ 33.70574952

$ 0.0370745608992
$ 0.0370745608992$ 0.0370745608992

0.00%

+0.30%

+3.34%

+3.34%

Uquid (UQC) cijena u stvarnom vremenu je $ 4.294. Tijekom protekla 24 sata, UQCtrgovalo je između najniže cijene $ 4.259 i najviše cijene $ 4.295, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UQC je $ 33.70574952, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0370745608992.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UQC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i +3.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Uquid (UQC)

No.626

$ 42.94M
$ 42.94M$ 42.94M

$ 5.31K
$ 5.31K$ 5.31K

$ 171.76M
$ 171.76M$ 171.76M

10.00M
10.00M 10.00M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Uquid je $ 42.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.31K. Količina u optjecaju UQC je 10.00M, s ukupnom količinom od 40000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.76M.

Uquid (UQC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Uquid za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01284+0.30%
30 dana$ -0.21-4.67%
60 dana$ +1.212+39.32%
90 dana$ +1.425+49.66%
Uquid promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UQC od $ +0.01284 (+0.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Uquid 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.21 (-4.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Uquid 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UQC od $ +1.212 (+39.32%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Uquid 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.425 (+49.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Uquid (UQC)?

Pogledajte Uquid stranicu Povijest cijena sada.

Što je Uquid (UQC)

UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE.

Uquid dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Uquid ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UQC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Uquid na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Uquid učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Uquid Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Uquid (UQC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Uquid (UQC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Uquid.

Provjerite Uquid predviđanje cijene sada!

Uquid (UQC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Uquid (UQC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UQC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Uquid (UQC)

Tražiš kako kupiti Uquid? Proces je jednostavan i bez muke!

UQC u lokalnim valutama

1 Uquid(UQC) u VND
112,996.61
1 Uquid(UQC) u AUD
A$6.52688
1 Uquid(UQC) u GBP
3.13462
1 Uquid(UQC) u EUR
3.6499
1 Uquid(UQC) u USD
$4.294
1 Uquid(UQC) u MYR
RM18.12068
1 Uquid(UQC) u TRY
176.65516
1 Uquid(UQC) u JPY
¥631.218
1 Uquid(UQC) u ARS
ARS$5,914.59854
1 Uquid(UQC) u RUB
345.96758
1 Uquid(UQC) u INR
377.872
1 Uquid(UQC) u IDR
Rp70,393.43136
1 Uquid(UQC) u KRW
5,980.4685
1 Uquid(UQC) u PHP
245.31622
1 Uquid(UQC) u EGP
￡E.208.38782
1 Uquid(UQC) u BRL
R$23.31642
1 Uquid(UQC) u CAD
C$5.88278
1 Uquid(UQC) u BDT
521.84982
1 Uquid(UQC) u NGN
6,575.78866
1 Uquid(UQC) u COP
$17,244.96164
1 Uquid(UQC) u ZAR
R.75.61734
1 Uquid(UQC) u UAH
177.64278
1 Uquid(UQC) u VES
Bs626.924
1 Uquid(UQC) u CLP
$4,165.18
1 Uquid(UQC) u PKR
Rs1,216.74784
1 Uquid(UQC) u KZT
2,311.07374
1 Uquid(UQC) u THB
฿138.73914
1 Uquid(UQC) u TWD
NT$131.52522
1 Uquid(UQC) u AED
د.إ15.75898
1 Uquid(UQC) u CHF
Fr3.4352
1 Uquid(UQC) u HKD
HK$33.45026
1 Uquid(UQC) u AMD
֏1,641.42444
1 Uquid(UQC) u MAD
.د.م38.56012
1 Uquid(UQC) u MXN
$80.0831
1 Uquid(UQC) u SAR
ريال16.1025
1 Uquid(UQC) u PLN
15.58722
1 Uquid(UQC) u RON
лв18.59302
1 Uquid(UQC) u SEK
kr40.27772
1 Uquid(UQC) u BGN
лв7.17098
1 Uquid(UQC) u HUF
Ft1,448.70972
1 Uquid(UQC) u CZK
89.5299
1 Uquid(UQC) u KWD
د.ك1.30967
1 Uquid(UQC) u ILS
14.3849
1 Uquid(UQC) u AOA
Kz3,914.28158
1 Uquid(UQC) u BHD
.د.ب1.614544
1 Uquid(UQC) u BMD
$4.294
1 Uquid(UQC) u DKK
kr27.35278
1 Uquid(UQC) u HNL
L112.33104
1 Uquid(UQC) u MUR
196.6652
1 Uquid(UQC) u NAD
$75.40264
1 Uquid(UQC) u NOK
kr42.89706
1 Uquid(UQC) u NZD
$7.25686
1 Uquid(UQC) u PAB
B/.4.294
1 Uquid(UQC) u PGK
K18.16362
1 Uquid(UQC) u QAR
ر.ق15.63016
1 Uquid(UQC) u RSD
дин.429.6147

Uquid Resurs

Za dublje razumijevanje Uquid, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Uquid web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Uquid

Koliko Uquid (UQC) vrijedi danas?
Cijena UQC uživo u USD je 4.294 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UQC u USD?
Trenutačna cijena UQC u USD je $ 4.294. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Uquid?
Tržišna kapitalizacija za UQC je $ 42.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UQC?
Količina u optjecaju za UQC je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UQC?
UQC je postigao ATH cijenu od 33.70574952 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UQC?
UQC je vidio ATL cijenu od 0.0370745608992 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UQC?
24-satni obujam trgovanja za UQC je $ 5.31K USD.
Hoće li UQC još narasti ove godine?
UQC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UQC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:14:10 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

UQC u USD kalkulator

Iznos

UQC
UQC
USD
USD

1 UQC = 4.294 USD

Trgujte UQC

UQCUSDT
$4.294
$4.294$4.294
+0.30%

