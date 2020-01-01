UpOnly (UPO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UpOnly (UPO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UpOnly (UPO) Informacije UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. Službena web stranica: https://uponly.com/ Bijela knjiga: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Kupi UPO odmah!

UpOnly (UPO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UpOnly (UPO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 598.55K $ 598.55K $ 598.55K Ukupna količina: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Količina u optjecaju: $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 841.60K $ 841.60K $ 841.60K Povijesni maksimum: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Povijesni minimum: $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 Trenutna cijena: $ 0.00526 $ 0.00526 $ 0.00526 Saznajte više o cijeni UpOnly (UPO)

UpOnly (UPO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UpOnly (UPO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UPO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UPO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UPO tokena, istražite UPO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti UPO Jeste li zainteresirani za dodavanje UpOnly (UPO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje UPO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati UPO na MEXC-u odmah!

UpOnly (UPO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UPO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UPO povijest cijena odmah!

UPO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UPO? Naša UPO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UPO predviđanje cijene tokena odmah!

