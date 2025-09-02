Što je UpOnly (UPO)

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

UpOnly dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UpOnly ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



UpOnly Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UpOnly (UPO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UpOnly (UPO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UpOnly.

UpOnly (UPO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UpOnly (UPO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UPO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti UpOnly (UPO)

Tražiš kako kupiti UpOnly? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UpOnly na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UPO u lokalnim valutama

UpOnly Resurs

Za dublje razumijevanje UpOnly, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UpOnly Koliko UpOnly (UPO) vrijedi danas? Cijena UPO uživo u USD je 0.0049 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena UPO u USD? $ 0.0049 . Provjerite Trenutačna cijena UPO u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija UpOnly? Tržišna kapitalizacija za UPO je $ 557.58K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za UPO? Količina u optjecaju za UPO je 113.79M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UPO? UPO je postigao ATH cijenu od 1.3777862682047466 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UPO? UPO je vidio ATL cijenu od 0.004031877941935659 USD . Koliki je obujam trgovanja za UPO? 24-satni obujam trgovanja za UPO je $ 17.84K USD . Hoće li UPO još narasti ove godine? UPO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UPO predviđanje cijene za detaljniju analizu.

