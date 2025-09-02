Više o UPO

UpOnly Logotip

UpOnly Cijena(UPO)

1 UPO u USD cijena uživo:

$0.0049
$0.0049
-2.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena UpOnly (UPO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:14:03 (UTC+8)

UpOnly (UPO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00473
$ 0.00473
24-satna najniža cijena
$ 0.00572
$ 0.00572
24-satna najviša cijena

$ 0.00473
$ 0.00473

$ 0.00572
$ 0.00572

$ 1.3777862682047466
$ 1.3777862682047466

$ 0.004031877941935659
$ 0.004031877941935659

0.00%

-2.19%

-28.89%

-28.89%

UpOnly (UPO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0049. Tijekom protekla 24 sata, UPOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00473 i najviše cijene $ 0.00572, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UPO je $ 1.3777862682047466, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004031877941935659.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UPO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -28.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UpOnly (UPO)

No.2311

$ 557.58K
$ 557.58K

$ 17.84K
$ 17.84K

$ 784.00K
$ 784.00K

113.79M
113.79M

160,000,000
160,000,000

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija UpOnly je $ 557.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 17.84K. Količina u optjecaju UPO je 113.79M, s ukupnom količinom od 160000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 784.00K.

UpOnly (UPO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena UpOnly za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001097-2.19%
30 dana$ -0.00412-45.68%
60 dana$ -0.00415-45.86%
90 dana$ -0.00864-63.82%
UpOnly promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UPO od $ -0.0001097 (-2.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

UpOnly 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00412 (-45.68%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

UpOnly 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UPO od $ -0.00415 (-45.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

UpOnly 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00864 (-63.82%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena UpOnly (UPO)?

Pogledajte UpOnly stranicu Povijest cijena sada.

Što je UpOnly (UPO)

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

UpOnly dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UpOnly ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UPO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o UpOnly na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje UpOnly učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

UpOnly Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UpOnly (UPO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UpOnly (UPO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UpOnly.

Provjerite UpOnly predviđanje cijene sada!

UpOnly (UPO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UpOnly (UPO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UPO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti UpOnly (UPO)

Tražiš kako kupiti UpOnly? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UpOnly na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UPO u lokalnim valutama

1 UpOnly(UPO) u VND
128.9435
1 UpOnly(UPO) u AUD
A$0.007448
1 UpOnly(UPO) u GBP
0.003577
1 UpOnly(UPO) u EUR
0.004165
1 UpOnly(UPO) u USD
$0.0049
1 UpOnly(UPO) u MYR
RM0.020678
1 UpOnly(UPO) u TRY
0.201586
1 UpOnly(UPO) u JPY
¥0.7203
1 UpOnly(UPO) u ARS
ARS$6.749309
1 UpOnly(UPO) u RUB
0.394793
1 UpOnly(UPO) u INR
0.4312
1 UpOnly(UPO) u IDR
Rp80.327856
1 UpOnly(UPO) u KRW
6.824475
1 UpOnly(UPO) u PHP
0.279937
1 UpOnly(UPO) u EGP
￡E.0.237797
1 UpOnly(UPO) u BRL
R$0.026607
1 UpOnly(UPO) u CAD
C$0.006713
1 UpOnly(UPO) u BDT
0.595497
1 UpOnly(UPO) u NGN
7.503811
1 UpOnly(UPO) u COP
$19.678694
1 UpOnly(UPO) u ZAR
R.0.086289
1 UpOnly(UPO) u UAH
0.202713
1 UpOnly(UPO) u VES
Bs0.7154
1 UpOnly(UPO) u CLP
$4.753
1 UpOnly(UPO) u PKR
Rs1.388464
1 UpOnly(UPO) u KZT
2.637229
1 UpOnly(UPO) u THB
฿0.158319
1 UpOnly(UPO) u TWD
NT$0.150087
1 UpOnly(UPO) u AED
د.إ0.017983
1 UpOnly(UPO) u CHF
Fr0.00392
1 UpOnly(UPO) u HKD
HK$0.038171
1 UpOnly(UPO) u AMD
֏1.873074
1 UpOnly(UPO) u MAD
.د.م0.044002
1 UpOnly(UPO) u MXN
$0.091385
1 UpOnly(UPO) u SAR
ريال0.018375
1 UpOnly(UPO) u PLN
0.017787
1 UpOnly(UPO) u RON
лв0.021217
1 UpOnly(UPO) u SEK
kr0.045962
1 UpOnly(UPO) u BGN
лв0.008183
1 UpOnly(UPO) u HUF
Ft1.653162
1 UpOnly(UPO) u CZK
0.102165
1 UpOnly(UPO) u KWD
د.ك0.0014945
1 UpOnly(UPO) u ILS
0.016415
1 UpOnly(UPO) u AOA
Kz4.466693
1 UpOnly(UPO) u BHD
.د.ب0.0018424
1 UpOnly(UPO) u BMD
$0.0049
1 UpOnly(UPO) u DKK
kr0.031213
1 UpOnly(UPO) u HNL
L0.128184
1 UpOnly(UPO) u MUR
0.22442
1 UpOnly(UPO) u NAD
$0.086044
1 UpOnly(UPO) u NOK
kr0.048951
1 UpOnly(UPO) u NZD
$0.008281
1 UpOnly(UPO) u PAB
B/.0.0049
1 UpOnly(UPO) u PGK
K0.020727
1 UpOnly(UPO) u QAR
ر.ق0.017836
1 UpOnly(UPO) u RSD
дин.0.490245

UpOnly Resurs

Za dublje razumijevanje UpOnly, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena UpOnly web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UpOnly

Koliko UpOnly (UPO) vrijedi danas?
Cijena UPO uživo u USD je 0.0049 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UPO u USD?
Trenutačna cijena UPO u USD je $ 0.0049. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UpOnly?
Tržišna kapitalizacija za UPO je $ 557.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UPO?
Količina u optjecaju za UPO je 113.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UPO?
UPO je postigao ATH cijenu od 1.3777862682047466 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UPO?
UPO je vidio ATL cijenu od 0.004031877941935659 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UPO?
24-satni obujam trgovanja za UPO je $ 17.84K USD.
Hoće li UPO još narasti ove godine?
UPO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UPO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.0049
