Ultra (UOS) Informacije Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof. Službena web stranica: https://ultra.io/ Bijela knjiga: https://ultra.io/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c Kupi UOS odmah!

Ultra (UOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ultra (UOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.69M $ 15.69M $ 15.69M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 447.53M $ 447.53M $ 447.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.06M $ 35.06M $ 35.06M Povijesni maksimum: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Povijesni minimum: $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 Trenutna cijena: $ 0.03506 $ 0.03506 $ 0.03506 Saznajte više o cijeni Ultra (UOS)

Ultra (UOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ultra (UOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UOS tokena, istražite UOS cijenu tokena uživo!

