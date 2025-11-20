UOMI Cijena danas

Trenutačna cijena UOMI (UOMI) danas je $ 0.001691, s promjenom od 0.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UOMI u USD je $ 0.001691 po UOMI.

UOMI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- UOMI. Tijekom posljednja 24 sata, UOMI trgovao je između $ 0.001669 (niska) i $ 0.001721 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, UOMI se kretao 0.00% u posljednjem satu i -7.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.58K.

Informacije o tržištu UOMI (UOMI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.58K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.32M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 4,919,219,238 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija UOMI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.58K. Količina u optjecaju UOMI je --, s ukupnom količinom od 4919219238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.32M.