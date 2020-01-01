Lunos (UNO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lunos (UNO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lunos (UNO) Informacije Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Službena web stranica: https://lunos.xyz/ Bijela knjiga: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Kupi UNO odmah!

Lunos (UNO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lunos (UNO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 330.24K $ 330.24K $ 330.24K Ukupna količina: $ 316.65M $ 316.65M $ 316.65M Količina u optjecaju: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Povijesni maksimum: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Povijesni minimum: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 Trenutna cijena: $ 0.00296 $ 0.00296 $ 0.00296 Saznajte više o cijeni Lunos (UNO)

Lunos (UNO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lunos (UNO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNO tokena, istražite UNO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti UNO Jeste li zainteresirani za dodavanje Lunos (UNO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje UNO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati UNO na MEXC-u odmah!

Lunos (UNO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UNO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UNO povijest cijena odmah!

UNO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNO? Naša UNO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNO predviđanje cijene tokena odmah!

