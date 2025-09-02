Lunos (UNO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00251. Tijekom protekla 24 sata, UNOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00246 i najviše cijene $ 0.00277, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNO je $ 1.23343715, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002067445721327751.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -4.56% u posljednjih 24 sata i -17.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Lunos (UNO)
No.2609
$ 280.03K
$ 280.03K$ 280.03K
$ 8.19K
$ 8.19K$ 8.19K
$ 965.47K
$ 965.47K$ 965.47K
111.57M
111.57M 111.57M
384,649,206
384,649,206 384,649,206
316,649,184
316,649,184 316,649,184
29.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunos je $ 280.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.19K. Količina u optjecaju UNO je 111.57M, s ukupnom količinom od 316649184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 965.47K.
Lunos (UNO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Lunos za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001199
-4.56%
30 dana
$ -0.00017
-6.35%
60 dana
$ +0.00014
+5.90%
90 dana
$ -0.00143
-36.30%
Lunos promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u UNO od $ -0.0001199 (-4.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Lunos 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00017 (-6.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Lunos 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNO od $ +0.00014 (+5.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Lunos 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00143 (-36.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lunos (UNO)?
Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.
Lunos Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Lunos (UNO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lunos (UNO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lunos.
Razumijevanje tokenomike Lunos (UNO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Lunos (UNO)
