Više o UNO

UNO Informacije o cijeni

UNO Bijela knjiga

UNO Službena web stranica

UNO Tokenomija

UNO Prognoza cijena

UNO Povijest

Vodič za kupnju UNO

Konverter UNO u fiducijarnu valutu

UNO Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Lunos Logotip

Lunos Cijena(UNO)

1 UNO u USD cijena uživo:

$0.00251
$0.00251$0.00251
-4.56%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lunos (UNO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:13:47 (UTC+8)

Lunos (UNO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00246
$ 0.00246$ 0.00246
24-satna najniža cijena
$ 0.00277
$ 0.00277$ 0.00277
24-satna najviša cijena

$ 0.00246
$ 0.00246$ 0.00246

$ 0.00277
$ 0.00277$ 0.00277

$ 1.23343715
$ 1.23343715$ 1.23343715

$ 0.002067445721327751
$ 0.002067445721327751$ 0.002067445721327751

0.00%

-4.56%

-17.44%

-17.44%

Lunos (UNO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00251. Tijekom protekla 24 sata, UNOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00246 i najviše cijene $ 0.00277, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNO je $ 1.23343715, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002067445721327751.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -4.56% u posljednjih 24 sata i -17.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lunos (UNO)

No.2609

$ 280.03K
$ 280.03K$ 280.03K

$ 8.19K
$ 8.19K$ 8.19K

$ 965.47K
$ 965.47K$ 965.47K

111.57M
111.57M 111.57M

384,649,206
384,649,206 384,649,206

316,649,184
316,649,184 316,649,184

29.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunos je $ 280.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.19K. Količina u optjecaju UNO je 111.57M, s ukupnom količinom od 316649184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 965.47K.

Lunos (UNO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Lunos za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001199-4.56%
30 dana$ -0.00017-6.35%
60 dana$ +0.00014+5.90%
90 dana$ -0.00143-36.30%
Lunos promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UNO od $ -0.0001199 (-4.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Lunos 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00017 (-6.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Lunos 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNO od $ +0.00014 (+5.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Lunos 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00143 (-36.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lunos (UNO)?

Pogledajte Lunos stranicu Povijest cijena sada.

Što je Lunos (UNO)

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

Lunos dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Lunos ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UNO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Lunos na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Lunos učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Lunos Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lunos (UNO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lunos (UNO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lunos.

Provjerite Lunos predviđanje cijene sada!

Lunos (UNO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lunos (UNO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Lunos (UNO)

Tražiš kako kupiti Lunos? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Lunos na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UNO u lokalnim valutama

1 Lunos(UNO) u VND
66.05065
1 Lunos(UNO) u AUD
A$0.0038152
1 Lunos(UNO) u GBP
0.0018323
1 Lunos(UNO) u EUR
0.0021335
1 Lunos(UNO) u USD
$0.00251
1 Lunos(UNO) u MYR
RM0.0105922
1 Lunos(UNO) u TRY
0.1032614
1 Lunos(UNO) u JPY
¥0.36897
1 Lunos(UNO) u ARS
ARS$3.4572991
1 Lunos(UNO) u RUB
0.2022307
1 Lunos(UNO) u INR
0.22088
1 Lunos(UNO) u IDR
Rp41.1475344
1 Lunos(UNO) u KRW
3.4958025
1 Lunos(UNO) u PHP
0.1433963
1 Lunos(UNO) u EGP
￡E.0.1218103
1 Lunos(UNO) u BRL
R$0.0136293
1 Lunos(UNO) u CAD
C$0.0034387
1 Lunos(UNO) u BDT
0.3050403
1 Lunos(UNO) u NGN
3.8437889
1 Lunos(UNO) u COP
$10.0803106
1 Lunos(UNO) u ZAR
R.0.0442011
1 Lunos(UNO) u UAH
0.1038387
1 Lunos(UNO) u VES
Bs0.36646
1 Lunos(UNO) u CLP
$2.4347
1 Lunos(UNO) u PKR
Rs0.7112336
1 Lunos(UNO) u KZT
1.3509071
1 Lunos(UNO) u THB
฿0.0810981
1 Lunos(UNO) u TWD
NT$0.0768813
1 Lunos(UNO) u AED
د.إ0.0092117
1 Lunos(UNO) u CHF
Fr0.002008
1 Lunos(UNO) u HKD
HK$0.0195529
1 Lunos(UNO) u AMD
֏0.9594726
1 Lunos(UNO) u MAD
.د.م0.0225398
1 Lunos(UNO) u MXN
$0.0468115
1 Lunos(UNO) u SAR
ريال0.0094125
1 Lunos(UNO) u PLN
0.0091113
1 Lunos(UNO) u RON
лв0.0108683
1 Lunos(UNO) u SEK
kr0.0235438
1 Lunos(UNO) u BGN
лв0.0041917
1 Lunos(UNO) u HUF
Ft0.8468238
1 Lunos(UNO) u CZK
0.0523335
1 Lunos(UNO) u KWD
د.ك0.00076555
1 Lunos(UNO) u ILS
0.0084085
1 Lunos(UNO) u AOA
Kz2.2880407
1 Lunos(UNO) u BHD
.د.ب0.00094376
1 Lunos(UNO) u BMD
$0.00251
1 Lunos(UNO) u DKK
kr0.0159887
1 Lunos(UNO) u HNL
L0.0656616
1 Lunos(UNO) u MUR
0.114958
1 Lunos(UNO) u NAD
$0.0440756
1 Lunos(UNO) u NOK
kr0.0250749
1 Lunos(UNO) u NZD
$0.0042419
1 Lunos(UNO) u PAB
B/.0.00251
1 Lunos(UNO) u PGK
K0.0106173
1 Lunos(UNO) u QAR
ر.ق0.0091364
1 Lunos(UNO) u RSD
дин.0.2511255

Lunos Resurs

Za dublje razumijevanje Lunos, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Lunos web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lunos

Koliko Lunos (UNO) vrijedi danas?
Cijena UNO uživo u USD je 0.00251 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNO u USD?
Trenutačna cijena UNO u USD je $ 0.00251. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lunos?
Tržišna kapitalizacija za UNO je $ 280.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNO?
Količina u optjecaju za UNO je 111.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNO?
UNO je postigao ATH cijenu od 1.23343715 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNO?
UNO je vidio ATL cijenu od 0.002067445721327751 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNO?
24-satni obujam trgovanja za UNO je $ 8.19K USD.
Hoće li UNO još narasti ove godine?
UNO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:13:47 (UTC+8)

Lunos (UNO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

UNO u USD kalkulator

Iznos

UNO
UNO
USD
USD

1 UNO = 0.00251 USD

Trgujte UNO

UNOUSDT
$0.00251
$0.00251$0.00251
-4.56%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine