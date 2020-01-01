UNIUM (UNM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UNIUM (UNM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UNIUM (UNM) Informacije U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content. Službena web stranica: https://unium.finance/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1YnhSkCWWkHOWZiZg3jLwcl54Ere4CGkv/view?usp=sharing Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6570ffe19da7e2b425329b157d9109b87f18304b Kupi UNM odmah!

UNIUM (UNM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UNIUM (UNM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 192.00K $ 192.00K $ 192.00K Povijesni maksimum: $ 131.3281 $ 131.3281 $ 131.3281 Povijesni minimum: $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 Trenutna cijena: $ 0.00192 $ 0.00192 $ 0.00192 Saznajte više o cijeni UNIUM (UNM)

UNIUM (UNM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UNIUM (UNM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNM tokena, istražite UNM cijenu tokena uživo!

